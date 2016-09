Hrdina z Vietnamu zachránil ve WTC tisíce lidí. Uklidňoval je zpěvem

Je 11. září 2001 ráno. New York se probouzí do obyčejného rána. Nad Manhattanem vychází slunce. Desetitisíce lidí míří do práce. Krátce před devátou hodinou se začne ulicemi šířit ohlušující rámus. Nebe mezi místními mrakodrapy protne dopravní letoun a za křiku lidí narazí do Severní věže Světového obchodního centra (World Trade Center - WTC).

Dvaašedesátiletý Rick Rescorla byl v tu dobu v Jižní věži, kde měl na starosti bezpečnost v kancelářích Morgan Stanley. Během pár sekund tušil, co se stalo. Na podobnou situaci se připravoval mnoho let. Přesně věděl, co má dělat. Vyběhl ze své kanceláře ve 44. patře. Během několika minut dokázal dovést do bezpečí všech 2 700 zaměstnanců. Mnozí o něm v následujících měsících mluvili jako o hrdinovi.

Rescorla však nebyl hrdinou jen během nejtěžších chvil, jakými si Spojené státy prošly. Hrdinou byl podle jeho přátel a kolegů v podstatě celý život. Narodil se ve Velké Británii v hrabství Cornwall. Už v dětství tušil, že jeho kroky povedou do Spojených států. Ještě jako malý kluk sledoval přípravu vojáků na rozhodující ofenzivu 2. světové války na plážích v Normandii. Přímo v jeho domovském městě Hayle měl ústředí 175. pěší pluk americké armády. Přátelé vzpomínají, že Rescorla byl už od mládí talentovaným sportovcem, píše server Veterans United. Vynikal například v boxu.

Hayle opustil v roce 1956. Vstoupil do britské armády, kde působil v jednotce výsadkářů. Do terénu se dostal už v roce 1957, kdy pomáhal potlačovat povstání na Kypru. Poté působil jako polovojenský policejní poradce v Severní Rhodesii (nynější Zambii). Během své služby v Africe potkal svého celoživotního přítele Daniela Hilla, který ho inspiroval ke vstupu do americké armády a odjezdu na bojiště ve Vietnamu. Rescorla se měl už zanedlouho přiblížit svým dětským hrdinům.

Příjezd do USA a válka ve Vietnamu

Po příjezdu do Spojených států krátce bydlel v jedné ze zapadlých čtvrtí Brooklynu. V roce 1963 vstoupil do americké armády. Po absolvování základního výcviku podstoupil další kurzy pro výsadkáře. Přípravu úspěšně završil na důstojnické škole a stal se velitelem čety v rámci 2. batalionu amerických výsadkářů.

Ve Vietnamu působil pod velením podplukovníka Hala Moorea. Oba se účastnili legendární bitvy o Ia Drang, kterou Moore později popsal ve své knize „We Were Soldiers Once... And Young“. Kniha se později dočkala i filmové adaptace, ve které si zahrál Mel Gibson. O výjimečných bojových schopnostech Rescorly svědčí i to, že se dostal na přebal slavné knihy.

„Byl nejlepším velitelem čety, jakého jsem kdy viděl,“ popsal dlouho po válce Moore. Vojáci ho popisují jako tvrdého člověka, který má své zásady. Zároveň se však ke svým mužům vždy choval s respektem. Pamětníci vzpomínají, jak jim během vypjatých chvil zpíval, aby je udržel v dobré náladě. Za válečné nasazení obdržel Stříbrnou hvězdu, Bronzovou hvězdu či Purpurové srdce.

Po službě ve Vietnamu se Riscorla vrátil do USA. Vystudoval kreativní psaní, získal magisterský titul v oboru umění a studia završil absolvováním práv v Oklahomě. Během studií se zde seznámil se svou první ženou Betsy. Za svědka mu nešel nikdo jiný než jeho nejlepší přítel Hill. Na univerzitě v Jižní Karolíně v následujících letech přednášel trestní právo.

Zlom přišel v roce 1985. Práce učitele nevynášela tak, jak si představoval. Rescorla proto zúročil své zkušenosti z armády. Nastoupil jako šéf ochranky do společnosti Dean Witter Reynolds, která sídlila ve WTC na Manhattanu a později se měla spojit s Morgan Stanley.

Po teroristickém útoku u Lockerbie (více o něm zde) se začal obávat o bezpečnost WTC, píše Newyorker. Jeho kamarád Hill byl shodou okolností vycvičen v oblasti protiteroristických operací a bezpečnosti. Riscorla ho proto v roce 1990 požádal, aby mu pomohl se zabezpečením budovy. Při inspekci došli až do podzemních garáží. Nepotkali při tom žádnou ostrahu. „Tohle je citlivé místo,“ prohlásil Hill. „Přijel bych sem s náklaďákem plným výbušniny, odešel bych pryč a na dálku bych ho odpálil,“ popsal možnou podobu teroristického útoku.

Rescorla zjištění prezentoval bezpečnostním složkám města New York. Jejich vedení ho však neposlouchalo. Argumentovalo tím, že má mít na starosti bezpečnost jedné firmy a ostatní ho nemusí zajímat. O tři roky později, 26. února 1993, v podzemním parkovišti WTC explodovala bomba uložená v nákladním automobilu.

Rescorla tehdy dokázal evakuovat všechny zaměstnance firmy. Jakmile byli v bezpečí, volal Hillovi. „Viděl jsi, co se stalo? Okamžitě zvedni zadek a přijeď sem, koupím ti letenku,“ sdělil svému kamarádovi. Hill jeho volání vyslyšel, sedl na letadlo a v New Yorku začal pracovat jako Rescorlův bezpečnostní konzultant.

Strach z dalších útoků

Oba se zabývali bezpečností WTC a na vlastní pěst pátrali po strůjcích útoku. Oficiální vyšetřování dlouho nikam nevedlo. Rescorla tvrdil, že za útokem musí být muslimové, nebo Palestinci. Hill si nechal narůst plnovous a navštívil několik mešit v New Jersey. Výhodu měl i v tom, že mluvil obstojně arabsky. Podezření Rescorla a Hilla se později ukázalo jako velmi přesné. V souvislosti s útoky byli zadrženi stoupenci radikálního muslimského duchovního Omara Abdela Rahmana, který působil v Brooklynu.

Do života Rescorly v tu dobu zasáhla zákeřná nemoc. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu prostaty. Podstoupil chirurgický zákrok a náročnou léčbu. Několik let se cítil dobře. V roce 1998 se však rakovina rozšířila do kostí. Rescorla se však nevzdal a za pomoci léků i tradiční čínské medicíny s nemocí bojoval. V tu dobu potkal svou druhou ženu Susan. Seznámili se při běhu v parku.

Společně s Hillem i nadále pracovali na zajištění bezpečnosti WTC. Tvrdili, že chloubu New Yorku může potkat další, mnohem smrtonosnější útok. Rescorla přišel s teorií, že do mrakodrapů by mohl narazit nákladní letoun plný výbušnin. Vedení své domovské firmy navrhoval, aby se z WTC přestěhovala do vlastního sídla v New Jersey. S úspěchem se však nesetkal. Začal proto pracovat alespoň na evakuačním plánu pro případ velkého útoku. Výzva to byla řádná, firma sídlila ve 22 patrech a ve špičce v kancelářích pracovalo 2 700 lidí.

Plán byl ve výsledku jednoduchý. Na povel Rescorly, který přišel přes interkom, se měli všichni zaměstnanci z jednotlivých pater seřadit ve dvojicích u evakuačního schodiště. Jakmile byli všichni připraveni, skupina z nejvyššího patra se dala na cestu. Když poslední z této skupiny prošel kolem zaměstnanců z nižšího patra, dali se na cestu i oni.

Takto se během několika minut vyprázdnila všechna patra. Postup Rescorla trénoval dvakrát ročně. Někteří zaměstnanci se mu za to smáli, jiní trénink odmítali. Šéf ochranky však stížnosti netoleroval. Trval na poslušnosti a armádní kázni. Ta se měla za pár let vyplatit.

Neplač, musím je odvést do bezpečí

Když 11. září 2001 otřásl severní věží náraz letounu, Rescorla i zaměstnanci Morgan Stanley věděli, co mají dělat. Policisté a záchranáři se mu po telefonu snažili nakázat, aby zaměstnance uklidnil a všichni vyčkali v kancelářích. Rescorla je zasypal nadávkami. Tušil, že budova půjde zanedlouho k zemi. Vystrašeným zaměstnancům klidným hlasem řekl, že se nemají čeho bát. Všechno bylo natrénované.

Rescorla si v tu chvíli vzpomněl na své zážitky z Vietnamu. Jak uklidňoval své muže zpěvem. Zavelel k evakuaci a spustil tradiční welšskou skladbu Men of Harlech. Za zpěvu vedl zaměstnance ven z Jižní věže. Když se blížili k východu, budovou otřásl krátce po deváté hodině výbuch. Do Jižní věže narazil druhý letoun. Rescorla však pokračoval dál. Po 16 minutách dokázal zachránit všech 2 700 zaměstnanců.

Památník Ricka Rescorly ve městě Hayle.

Ještě během záchranné akce v přestávkách mezi zpěvem zavolal manželce. „Přestaň plakat. Musím ty lidi dostat do bezpečí. Pokud se mi má něco stát, chci, abys věděla, že jsem nikdy nebyl šťastnější. Byla jsi pro mě vším,“ řekl své ženě Susan.

Záchranou 2 700 lidí hrdinství Rescorly neskončilo. Vrátil se do kolabující Jižní věže. Chtěl pomoct dalším lidem. Naposledy ho spatřili v desátém patře. V 10:05 se Jižní věž zřítila, píše BBC. Tělo Rescorly nikdy nenašli.

Za jeho hrdinský čin se mu dostalo mnoha poct. Stal se hvězdou zámořského tisku. V rodném Hayleu mu postavili památník. V Británii obdržel posmrtně Bílý kříž a další vyznamenání v hrabství Kent. V roce 2009 byl uveden do armádní síně slávy v Oklahomě. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických po Rescorlovi pojmenovalo zvláštní vyznamenání.

Podívejte se na archivní záběry z teroristického útoku z 11. září 2001: