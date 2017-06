Vzpomínejte na mě jako na mučedníka, vzkázal útočník z Champs-Elysées rodině

Jen den před útokem je datovaný dopis, který útočník napsal své rodině a koncipoval jako závěť. Své příbuzné v něm prosí, aby na něj nevzpomínali jako na sebevražedného atentátníka, ale jako na mučedníka, jak uvedla AP. Pachatel měl manželku původem z Tuniska a dvě děti.

Pařížský prokurátor Francois Molins, který z dopisu rodině na konferenci citoval, také uvedl, že atentátník před útokem trénoval střelbu, aby se „připravil na džihád“. Zbraně byly jeho velkou zálibou. Několik jich měl i při útoku s sebou v autě a mnoho dalších našli vyšetřovatelé u něj doma.

Přímo u sebe měl jednu pistoli, ale v autě, kterým v pondělí útočil, byla další pistole, automatická puška s množstvím nábojů, dvě plynové bomby, přenosný počítač a dva mobilní telefony. „Arzenál zbraní nalezených ve voze ukazuje na rozsah připraveného teroristického činu, který, kdyby se (pachateli) podařil, mohl stát lidské životy,“ uvedl Molins, který o útočníkovi mluvil jako o Adamu D.

Policie však už dříve uvedla, že útočník je 31letý Adam Dzaziri pocházejícíc z pařížského předměstí Argenteuil, který byl dva roky v hledáčku tajných služeb kvůli sklonům k radikalismu. Bezpečnostní složky však na jeho chování nezpozorovaly nic, co by vyžadovalo například jeho preventivní zadržování, jak umožňuje již rok a půl trvající výjimečný stav.

Dzaziri měl dokonce od roku 2012 zbrojní průkaz na sportovní zbraně, jehož platnost si letos v únoru prodloužil o dalších pět let.

Na menší problémy Dzaziri narazil až loni, kdy vycestoval do Turecka. Tam padl do hledáčku tureckých vyšetřovatelů, kterým byl podezřelý kvůli množství zlata a šperků, které měl u sebe.

Přitom měl v plánu cestovat i dál než jen do Turecka. Odcestovat chtěl do Sýrie, kterou islámští radikálové považují za součást chalífátu Islámského státu (IS). Svou věrnost slíbil vůdci IS Abú Bakru Bagdádímu.

Útok si zradikalizovaný Francouz naplánoval na toto pondělí odpoledne. Na rušném pařížském bulváru najel autem plným zbraní a výbušnin do policejní dodávky. Sám zemřel, ale nikdo další nebyl zraněn (psali jsme zde).

Vyšetřovatelé se stále snaží identifikovat, co způsobilo oranžový kouř, který z vozu vycházel krátce po útoku.