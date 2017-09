Přípravu útoku na vlak vyprovokovala policie, tvrdí advokáti anarchistů

V kauze přípravy teroristického útoku na vlak čelí obžalobě tři lidé, kterým za to hrozí 12 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Podle obžaloby zakopali dvě zápalné směsi složené z benzinu, polystyrenu a rostlinného oleje v dubnu 2015 poblíž chuchelského železničního mostu, kde se měl útok odehrát. Dvě ženy stojí před soudem kvůli tomu, že plánování útoku nepřekazily.

Advokát Ondrej Štefánik odmítl, že by obžalovaní byli teroristé, jak je popsala obžaloba. Zpochybnil, že by útok zápalnou směsí ohrozil demokratické nebo ústavní principy státu, což by podle něj mělo splňovat předpoklady pro obvinění z terorismu. Odmítl také, že by chtěli zastrašit obyvatelstvo nebo zničit dopravní systém země.

„I kdyby vlak začal hořet, tak by to všechny struktury státu nechalo chladné,“ řekl Štefánik. Poukázal na znalecké posudky, které podle něj ukazují, že by od zápalné směsi možná chytila dřevěná podlaha vlaku. „Co by se stalo? Bylo by to uhašeno a druhý den by se o tom vůbec nemluvilo,“ řekl Štefánik.

Dodal, že pokud kvůli přípravě zápalných lahví mělo nastat obvinění, tak maximálně kvůli pokusu o poškození cizí věci. U tohoto trestného činu hrozí v nejpřísnější sazbě maximálně šest let vězení.

Nebyli organizovaní, tvrdí obhájce

Advokáti odmítli, že by jejich klienti tvořili organizovanou skupinu a kritizovali postup policejních agentů. Tvrdí, že na důkazech proti obžalovaným pracovali dříve, než to měli povolené soudem. Míní také, že nápad na uskutečnění akce dostali právě tajní agenti, kteří pak obžalované nabádali k provedení útoku. „Je zajímavé, že nezaznamenali okamžik, kdy myšlenka na útok vznikla,“ podotkl Štefánik. Státní zástupce však výpovědi policejních agentů považuje za stěžejní důkaz proti obžalovaným.

Kauza souvisí s policejní razií proti extremistům z dubna 2014. Soudní jednání v kauze přípravy útoku na vlak začalo loni v srpnu. V pátek skončí závěrečné řeči a soud by měl oznámit, kdy vynese rozsudek.

