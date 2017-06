Při útoku v kasinu ve filipínské Manile zemřelo nejméně 34 lidí

Indicent, který byl nejprve označován jako možný teroristický útok, podle úřadů s terorismem nesouvisel. K činu se sice přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), podle šéfa filipínské policie Ronalda dela Rosy tak ale učinila v rámci snahy o sebepropagaci. Motivem mohla podle něho být snaha přijít v kasinu k penězům.



„Sám se upálil v hotelovém pokoji číslo 510,“ řekl policejní šéf k osudu patrně neúspěšného lupiče na tiskové konferenci. „Lehl si na postel, přikryl se tlustou dekou a zjevně se polil benzínem,“ dodal dela Rosa.

Střelec vtrhl v noci na dnešek do komplexu sestávajícího z hotelu a zábavního a nákupního centra a v tamním kasinu začal střílet do vzduchu a polévat benzinem a zapalovat hrací stoly. Z budovy začal stoupat hustý dým, který byl podle lékařů zřejmě příčinou smrti většiny z obětí. Útočník přímo do lidí nestřílel, uvedla policie.

České ministerstvo zahraničí ve čtvrtek večer SELČ řeklo, že nepředpokládá, že by v areálu byli Češi.

