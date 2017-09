Rus najel dodávkou plnou benzinu na kino. Nelíbil se mu program

Historický film Matilda, který vzbuzuje v ruské společnosti vášně, byl zřejmě záminkou i pro devětatřicetiletého muže, který zaútočil na kino Kosmos v Jekatěrinburgu. Podezřelého se podařilo zadržet, podel policie se k činu přiznal. Agentura Interfax uvedla, že se jedná o „duševně nemocného“ muže.

„Není jasné, jak to hodnotit. Na jedné straně je to zjevně teroristický útok, ale nikdo nebyl zraněn, útočilo se proti prázdné budově,“ uvedl starosta Jevgenij Rojzman. Útok podle něj nemohl být jen dílem vyšinutého jedince, ten by dvousetlitrové sudy s benzinem do auta sám nenaložil.

Snímek Matilda režiséra Alexeje Učitěle o románku mezi následníkem ruského trůnu, pozdějším posledním carem Mikulášem II., a petrohradskou baletkou Matildou Kšesinskou, opírající se víceméně o historii, vyvolal nevoli monarchistů, pravoslavného kléru i vladařů muslimských autonomních republik na ruském severním Kavkazu. V kampani proti filmu Matilda dokonce zazněly výhrůžky podpalování kin, která se jej odváží promítat. Minulý týden se neznámí pachatelé pokusili zápalnými lahvemi podpálit budovu v Petrohradu, kde sídlí Učitělovo filmové studio, ale také neúspěšně.

Proti snímku, který se má na plátnech ruských kin objevit až 26. října, spustila kampaň někdejší krymská prokurátorka, nyní poslankyně vládní strany Jednotné Rusko Natalija Poklonská. Snímek podle ní uráží city věřících i památku posledního cara; pravoslavná církev totiž uznala Mikuláše II. a členy jeho rodiny, povražděné bolševiky, za svaté mučedníky.

Čečenský vládce Ramzan Kadyrov dříve žádal, aby se film v jeho regionu nepromítal. Stejnou žádost zaslal do Moskvy i sousední Dagestán. Ministerstvo kultury nicméně promítání filmu povolilo. Jediným omezením je věková hranice: diváci musí být starší šestnácti let.

Režisér se před výpady hájil i připomínkou, že carevičův románek s tanečnicí skončil před zásnubami s německou princeznou.

Filmoví kritici ironicky žertují, že Matilda se stala kulturní událostí roku: ještě nikdo ji neviděl, ale všichni o ní mluví. A v Jekatěrinburgu se vtipálci baví otázkou, zda Kosmos může vyletět do kosmu.