Útočník z Hamburku měl podle policie náboženský motiv i potíže s psychikou

„K motivům pachatele můžeme v tuto chvíli říci, že na jedné straně existuje spojitost s náboženskými motivy - islamistickými. Na druhé straně máme informace o psychické labilitě (útočníka),“ uvedl na tiskové konferenci hamburský radní zodpovědný za vnitřní bezpečnost Andy Grote.

Grote také potvrdil, že šestadvacetiletý Ahmad A. nebyl německým bezpečnostním složkám neznámý. Měly prý důkazy o jeho radikalizaci a v patrnosti ho vedly jako islamistu, ne však jako džihádistu. Za bezprostředně nebezpečného ho nepovažovaly, uvedl deník Spiegel.

Zadržený muž podle policistů neměl žádný záznam v trestním rejstříku. V letošním dubnu byl dopaden během krádeže v obchodě, incident však nebyl považován za závažný a vyšetřování bylo pozastaveno.

Policie se domnívá, že Ahmad A. do supermarketu poprvé přišel krátce před patnáctou hodinou, aby si nakoupil jídlo. Poté obchod opustil a nastoupil do autobusu. Z toho však hned vystoupil a o dvě minuty později se do supermarketu vrátil a začal kuchyňským nožem bodat do lidí. Při následném útěku pak poranil další lidi.

Gorte poděkoval svědkům, kteří policistům pomohli útočníka zadržet. Když ze supermarketu utekl, pronásledovali ho a házeli po něm kameny, židle a tyče. „Ostatní lidé ho pronásledovali a zadrželi. To bylo velmi odvážné, odhodlané a my za to děkujeme. Děkuji všem Hamburčanům, kteří pachatele zastavili,“ řekl Grote podle deníku Die Welt.

Zadržený Palestinec, který se narodil ve Spojených arabských emirátech, se ke svému činu zatím nevyjádřil, pouze si stěžoval na bolest hlavy. Během zatýkání však naznačil, že jednal sám.

Policie po útoku prohledala ubytovnu pro uprchlíky v hamburské čtvrti Langenhorn, kde muž údajně naposledy přebýval. Bližší informace k zásahu však nesdělila. Muž do Německa přijel v březnu 2015, o dva měsíce později požádal o azyl. Jeho žádost byla v prosinci 2016 zamítnuta, deportovat ho ale nebylo možné, protože neměl žádné doklady.

Šestadvacetiletý muž v pátek v supermarketu Edeka zabil padesátiletého muže, dalších šest lidí bylo při útoku zraněno. Nikdo z nich není v ohrožení života, uvedli policisté. Lehce zraněn byl i sám útočník.