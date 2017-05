Střelba v Chomutově obnažila potíže v soužití. Bratr oběti mluví o popravě

Na okraji parkoviště stojí červený citroën, má nabouraný zadní i přední nárazník. Na širokém asfaltovém chodníku před panelovými domy v Chomutově, kde auta nemají co dělat, jsou patrné stopy po pneumatikách. Zvýrazněné růžovým sprejem, kterým je olinkovali policisté.

Právě sem do hloučku hádajících se lidí vjel dodávkou R. Š. Soused z vedlejšího domu M. L., kterého velmi hlasitá hádka probudila, vyběhl před dům a muže za volantem zastřelil. Auto ještě pár metrů jelo, než zastavilo. Střelec řidiče zasáhl několika kulkami, trefil i jeho psa, kterého měl v autě.

„Brácha se vrátil z diskotéky. Pil, to nebudu lhát. Hádali se venku se strejdou, kterej byl vyfetovanej. Pak sedl do auta a chtěl odjet. Jak ujížděl, přejel tetě nohu, když najednou se objevil ten chlap s pistolí a začal rasisticky křičet a střílet. Byla to poprava,“ řekl deníku Dušan Š., jeden z pěti bratrů zastřeleného muže.

I když je plný emocí a tvrdí, že šlo o rasovou vraždu, potvrzuje oficiální informace policie, že jeho bratr autem do lidí najel a naboural přitom zaparkovaná auta.

Sedmatřicetiletý střelec je bývalý vězeňský dozorce. Pistoli měl legálně. Do sobotního incidentu s ním údajně nebyly v domě žádné problémy. „Asi mu musely rupnout nervy. Křik a hádky jsou tu každý den. Vyběhl, pistoli držel oběma rukama a střílel z boku do míst, kde seděl řidič,“ popsala pro MF DNES Jana Mazancová, která celý incident sledovala z balkonu.

Sobotní neštěstí ukázalo hluboké problémy v soužití na sídlišti. „Vždycky tu žili Romové, ale nikdy s nimi nebyl problém, přátelíme se, všechno bylo v pohodě. Ale asi před třemi roky se byty začaly prodávat a koupili je podnikatelé, kteří sem nastěhovali další Romy. A ti tady po nocích řvou, hulákají, když se vracejí z hospody. Máme to tady každý den,“ uvádí starší muž (více o stížnostech obyvatel chomutovských sídlišť čtěte zde).

Incident se stal v sobotu ve tři hodiny ráno v Jirkovské ulici na sídlišti Písečná. V sobotu večer se sešlo přibližně sto Romů na pietním shromáždění (podrobnosti k případu čtěte zde).

M. L. se k činu doznal, v neděli dopoledne jej policie obvinila z vraždy (více čtěte zde). V pondělí ho okresní soud poslal do vazby, aby nemohl ovlivňovat svědky (další informace najdete zde). Hrozí mu dvanáct až dvacet let vězení.

Sobotní pieta za zemřelého v Chomutově: