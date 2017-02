Mačetový útočník z Louvru promluvil, v muzeu chtěl ničit umělecká díla

Hospitalizovaný Hamamí nejprve odmítal vypovídat, ale v pondělí začal s vyšetřovateli hovořit. Tvrdil, že přišel do muzea poškodit některá umělecká díla barvami ve sprejích, které si skutečně přinesl v baťohu. Vnímal to jako symbolickou akci na protest proti leteckým úderům Francie v Sýrii. Nechtěl prý páchat atentát, mačety měl jen na svou obranu. To ale odporuje faktům, podle kterých vojáky jasně napadl a jednoho z nich lehce zranil.

Mladý Egypťan s trvalým pobytem ve Sjednocených arabských emirátech, jenž přiletěl do Francie na turistické vízum, také řekl, že jednal sám a nikdo ho k činu nenaváděl. Nikdy prý nevyjádřil podporu skupině Islámský stát. Vyšetřovatelé ale našli na sociální síti několik jeho vzkazů, které vypovídají o Hamamího sympatiích k radikálnímu islámu.

Zůstává nezodpovězeno mnoho otázek, přičemž zhoršení zdravotního stavu podezřelého podle policie další výslech nyní neumožňuje. Úřady stav mladého Egypťana, který byl vážně zraněn na břiše, zatím neupřesnily. Káhira odsoudila Hamamího páteční útok, který je podle Egypta a Francie teroristickým činem a k němuž se nikdo nepřihlásil. Vyšetřovatelé hlavně dál zkoumají, zda útočník jednal z vlastního rozhodnutí, nebo na něčí pokyn. Také pátrají po tom, co dělal podezřelý při návštěvách Turecka v letech 2015 a 2016.

Egypťan přiletěl do Francie 26. ledna z Dubaje na turistické vízum. V pokoji hotelu, kde se u třídy Champs-Elysées ubytoval, našli policisté několik jeho osobních věcí, ale nic, co by ho spojovalo s nějakou teroristickou skupinou. Rodina podezřelého ujistila, že Hamamí nedával nijak najevo podporu džihádistům.

Deník Le Parisien uvedl, že Egypťan pochází z dobré rodiny a na sociálních sítích se představoval jako ženatý otec malého dítěte, obchodní manažer firmy pro rozvoj životního prostředí a fanoušek fotbalového klubu Bayern Mnichov. Po příletu do Paříže ale podle vyšetřovatelů zakoupil dvě mačety v jednom obchodu se zbraněmi v 11. pařížském obvodu, kde žije početná arabská komunita, a hodiny před útokem u Louvru posílal stále více nábožensky zaměřených zpráv na síti Twitter.