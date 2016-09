Útočnice ze Smíchova byla při útoku příčetná, podle lékařů může před soud

Znalecký posudek už má k dispozici policie. Jeho psychologickou část zpracoval sexuolog Petr Weiss.

„Posudek jsem tento týden odeslal, takže ze sexuologického hlediska je případ uzavřený. K závěrům o zdravotním stavu se ovšem nemohu bez písemného souhlasu posuzované vyjádřit,“ uvedl pro MF DNES s tím, že jeho závěry zazní až u soudu.

Michelle, původně Karolína, k Weissovi docházela jako pacientka, usilovala totiž o změnu pohlaví a provázely ji psychické problémy. Proměnu v muže však nedokončila.

Žena pracovala asi rok a půl v Nemocnici na Bulovce, zpočátku jako zdravotní sestra, poté jako sanitářka. O přeřazení na nižší pozici prý požádala sama.

Její problémy se stupňovaly, kvůli mužským hormonům jí zmohutněla postava a v psychiatrické klinice v Bohnicích, kde byla hospitalizována, vyhrožovala ostatním pacientkám. Podle některých sexuologů za její agresivitu mohly hormony - androgeny, během útoku v Tesku je však v těle neměla.

Lékaři uvádějí, že Michelle trpí těžkou poruchou osobnosti, která ji ale zodpovědnosti za její čin nezbavuje.

„Je to trvalý handicap, který medikací neovlivníte. Může změnu pohlaví zkomplikovat. Znám více případů, kdy s ní lidé začnou, ale pak nechtějí pokračovat. Ne vždy to dopadne ke spokojenosti pacienta,“ vysvětlil náměstek ředitele bohnické nemocnice Ivan David.

Nepochybila nemocnice, ale policisté

Třiatřicetiletá Michelle S. napadla 21. července jinou ženu v nákupním centru na Andělu v Praze 5 (podrobnosti čtěte zde). Zaútočila na ni nožem, který našla v obchodě, bylo to totiž oddělení domácích potřeb. Čtyřiapadesátiletá žena po útoku zemřela. Michelle S. je nyní obviněná z vraždy, hrozí jí až 18 let vězení. Krátce před útokem byla propuštěná z bohnické psychiatrické nemocnice, kam se dostala po dřívějším incidentu.

Na problematickou minulost ženy upozornili iDNES.cz čtenáři. Redakce následně zjistila, že Michelle S. se pokusila zhruba čtrnáct dní před vraždou o podobný trestný čin. Chtěla uškrtit mladou zákaznici kavárny na pražském Újezdě (více zde).

Policisté ale útočnici pouze pomohli dopravit do psychiatrického zařízení, případem se vážněji nezabývali. Ředitel nemocnice Martin Hollý redakci iDNES.cz již dříve potvrdil, že policisté personál neinformovali o tom, co předcházelo převozu ženy do zdravotnického zařízení. Vnitřní kontrola policie potvrdila, že zasahující policisté udělali chybu.

Postup nemocnice prověřovala komise ministerstva zdravotnictví, podle které však psychiatři nepochybili (více zde).

Na vině je podle ní špatná komunikace s policií. S tím souhlasí i Weiss, který na popud ředitele léčebny případné pochybení také zjišťoval. Zaměstnanci nemocnice prý vyvinuli „až nadprůměrnou snahu“ zjistit, co hospitalizaci předcházelo, adekvátní informace však nedostali.

