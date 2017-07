Soumrak Úsvitu. Hnutí řeší, co s miliony přebytku i vlastní budoucností

Část vedení Úsvitu, jehož program stál na protiuprchlické rétorice a neustálém navrhování zákona o referendu, chce peníze ponechat jako základ pro kampaň na komunální volby v příštím roce. Podle finančního revizora hnutí, poslance Jiřího Štětiny, se však objevily i hlasy, aby se peníze rozdělily mezi místní organizace.



Hnutí, které na počátku mělo pouhých devět členů (bez ambice nabírat další), v nyní končícím volebním období postupně získalo za volby a mandáty 122 milionů. Jenže peníze se začaly rozutíkat do různých spřátelených firem. Například společnost Celsianus spojená s Vítem Bártou z Věcí veřejných inkasovala za poradenství od Úsvitu 30 milionů (více čtěte zde).

Následně se rozutíkala i většina poslanců včetně Okamury. Na sklonku volebního období tak bude mít Úsvit prakticky nulovou voličskou podporu, poslední poslankyni a peníze na účtě.

„Myslím si, že do konce volebního období, to je 21. října, by mělo zbýt odhadem více než čtyři miliony korun. Máme plus mínus 163 členů, ale možná méně, protože se teprve uvidí, kdo letos nezaplatil příspěvky a zanikne mu členství,“ říká poslanec Štětina.

„Já a předseda? Už skoro ne“

Na každého člena tak připadá slušných 25 tisíc korun. Štětina zároveň připustil, že za optimální konstelace by konečný účet mohl být i o dva miliony vyšší. „Ty peníze bychom dali do komunálních voleb, pokud budeme kandidovat,“ dodává Štětina.

Úsvit má podle něj asi dvacet místních organizací, z nichž některé čítají jen tři členy. Ať už bude hnutí rozdělovat peníze na komunální volby, nebo jen tak, dostanou je do rukou jednotlivci.

Když si chtěla MF DNES informace ověřit u předsedy Úsvitu Miroslava Lidinského, nejdřív do telefonu zavtipkoval, že ten „předseda už možná není moc aktuální“. V hnutí zkrátka vládne trochu poraženecká nálada a Lidinský asi čeká, že bude vystřídán.

„Byl to takový pokus o žert,“ dovysvětloval pak Lidinský, který věří, že strana miliony uspoří do komunálních voleb na podzim roku 2018.

„Že bychom teď mohli mít pět procent, to byla jen taková utopie některých optimistů. Možná také někdo přišel s nápadem, aby se teď peníze rozdělily, ale předsednictvo o ničem podobném nerozhodlo. Peníze budou centrálně sloužit k tomu, aby se podpořila místa, která budou mít šanci v komunálu uspět,“ ujišťuje Lidinský.

Jak on, tak Štětina shodně říkají, že Úsvit bude mít ještě do voleb celostátní sněm, kde hnutí definitivně rozhodne o své budoucnosti. Pouze prvního místopředsedu Jana Zilvara, který je pravým mozkem Úsvitu, se zastihnout nepodařilo, protože je na dovolené.

Hnutí má nyní na účtu nula korun

Úsvit na jaře postupně opustili zákonodárci Martin Lenk, Jana Hnyková a nakonec i šéf poslanců Úsvitu Marek Černoch (více čtěte zde). „Nakonec se vrátím do byznysu, do letectví,“ uvedl v pondělí Černoch. Svým kolegům vyčítá nečinnost a také to, že rezignovali na účast v letošních volbách.

„Měsíc a půl byl nejnovějším příspěvkem na Facebooku Úsvitu ten, ve kterém jsem oznamoval svůj odchod. Asi je to účel, aby Úsvit sešel po volbách všem z očí a pak po nás potopa,“ domnívá se Černoch. Nedělá si iluze ani o osudu stranických peněz. „Pak bude nějaká kampaň, jiná na papíře, jiná v reálu. I tohle jsou věci, které mi vadí,“ spekuluje.

Zákony jsou nastavené tak, že Úsvit pořád bere peníze od státu i za Okamuru a další poslance, kteří hnutí opustili. Odpadlíci na ně nemají žádný nárok, i když Okamura se dříve snažil od bývalých kolegů nějaký podíl získat. Současný tajemník nového Okamurova hnutí SPD Jaroslav Staník ale už minulý týden MF DNES potvrdil, že nikdy žádné peníze od Úsvitu nedostali.

První rok své parlamentní éry (2013) skončilo hospodaření Úsvitu 26 milionů korun v plusu. Jenomže pak vypukla aféra s fakturami, které vystavoval Úsvitu „podnikatel Tomio Okamura“ a vypadalo to, že si bere zpět investici, kterou do svého hnutí vložil.

V pondělí měl Úsvit na transparentním účtě nula korun. V červnu 2017 tam byla stovka, pak sice přišlo od státu 5,6 milionu, tyto peníze však hned šly na splátku úvěru u FIO banky. Zdánlivě bohaté hnutí si totiž muselo v nejtěžších chvilkách půjčovat i na provoz. V posledních měsících volebního období už ale činnost nevyvíjí, takže se čeká několikamilionový přebytek.

Z Úsvitu odešla na začátku června i poslankyně Jana Hnyková: