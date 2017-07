Odškodné 610 tisíc za 2,5 roku odloučení je málo, rozhodl Ústavní soud

Matka za svěření dcerky do vlastní péče dlouho bojovala marně, dvěma staršími nálezy jí pomohl Ústavní soud (ÚS). Justice posléze každé z nich přiznala odškodnění 610 000 korun, což je ale podle rozhodnutí ÚS málo.

O jakou částku by se mělo jednat ÚS nezmínil. Stanovení bude úkolem Obvodního soudu pro Prahu 2, který musí o náhradě rozhodovat znovu. Podle ústavních soudců dostatečně nezohlednil vážnost újmy. Dítě nebylo odloučené pouze od matky, ale také od všech svých příbuzných, místo rodinného prostředí vyrůstalo v ústavu. Obecné soudy měly při své rozhodování zhodnotit všechny okolnosti vzniku újmy a činit své rozhodnutí v nejlepším zájmu dítěte.

„Místo individualizované péče a výchovy v rodině jí byla v citlivém věku poskytována hromadná péče ze strany zaměstnanců dětského centra,“ uvedla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

Advokát Jan Pavlok její verdikt přivítal, za rozhodnutí poděkoval. Jeho klientka nyní žije v Praze a stará se o dvě děti. Dnešního vyhlášení se nezúčastnila, o publicitu nestojí.

Malá holčička byla odebrána matce v roce 2009. Tři dny poté, co se narodila, byla na základě předběžné opatření umístěna do ústavní péče. Holčička zůstávala v dětském centru až do března 2010. V červenci téhož roku ÚS opatření zrušil, v mezidobí ale soudy vydaly nové, na jehož základě bylo dítě i nadále odloučené od matky.

Holčička má stále strach z toho, že ji matka opustí

V září 2011 vydal ÚS další kritický nález a dcerka se po téměř dvou a půl letech dostala do matčiny péče. „I po jejím navrácení do péče matky u ní přetrvaly negativní důsledky jako je strach, že ji matka opustí, či opoždění psychomotorického vývoje,“ zdůraznila Šimáčková.

ÚS v roce 2011 zdůraznil, že není možné odebrat dítě rodičům a umístit je do ústavní péče jen proto, že podle soudů by v ústavní péči mělo lepší materiální podmínky než u rodičů.

„Nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány,“ vysvětlila ústavní soudkyně.

I podle obou starších nálezů chyběly pro odebrání dítěte jasné důvody, rozhodnutí vykazují znaky libovůle, matka navíc ani neměla příležitost prokázat, zda se o dítě dovede postarat. Důvodem pro ústavní péči podle dřívějších vyjádření ústavních soudců není sama o sobě případná relativní chudoba rodiny ani nepřizpůsobivost matky.

„Odnětí dítěte rodičům nemůže být v demokratické společnosti založeno pouze na srovnání předpokládané životní úrovně dítěte s úrovní, které by mohlo dosáhnout jinde,“ uvedl v roce 2011 k případu tehdejší ústavní soudce Stanislav Balík.

Praxe v Česku je už nyní jiná, a to i díky stanovisku Nejvyššího soudu. V roce 2011 určil, že chudoba rodiny a špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Dítě je možné odebrat a umístit do ústavu až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc samospráv a úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě, případně když existují jiné vážné důvody.