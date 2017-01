ÚS potvrdil pokutu za pořad s léčitelkou, aktivovala aury a čakry

Spor se týká teleshoppingového bloku EZO.TV odvysílaného v roce 2014 na tehdejším programu Active TV. Moderátorka nabízela volajícím diagnostiku na základě jména a data narození, poté podle usnesení zasílala „léčebný balíček pomocí nejrůznějších čaker a magií“.

Moderátorka v pořadu hovořila třeba o problémech se střevy, parazity a bakteriemi v těle. „Prosím o aktivaci aura fleš, čakra fleš, DNA fleš, mentální fleš, meridián fleš, plazma fleš...,“ zaznělo v pořadu podle usnesení ÚS.

Podle provozovatele stanice muselo být divákům s průměrnou inteligencí zřejmé, že to nebyla plnohodnotná náhrada léčebné péče. Prý neexistuje nikdo, koho by snad pořad mohl ohrozit. Provozovatel poukázal také na možný příznivý vliv alespoň na psychiku volajících. Zároveň uvedl, že s obdobným odůvodněním by musely být zakázány i jiné druhy alternativní medicíny, třeba homeopatie.

Pořad zvyšoval riziko zanedbání zdravotní péče

Podle mediální rady, stejně jako Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, však pořad skutečně vyvolával riziko zanedbání zdravotní péče. Nešlo o nadsázku ani zábavu, ale o teleshoppingový pořad, přičemž nelze vyloučit, že někdo mohl informacím uvěřit a zařídit se zcela podle rad léčitelky.

Ústavní soudci konstatovali, že provozovatel stanice ve stížnosti záležitost zlehčuje. „Jakkoliv stěžovatelka (TV CZ) považuje napadená rozhodnutí za absurdní, je nasnadě, že takový přívlastek by příslušel spíše hodnocení následně ‚modlitbou‘ zaslaného léčebného balíčku,“ stojí v usnesení soudce zpravodaje Jiřího Zemánka.