Ronald Reagan pluje za Kimem. USA poslaly ke KLDR druhou letadlovou loď

Obě plavidla budou v regionu, kde kvůli raketovým a jaderným aktivitám KLDR panuje zvýšené napětí, provádět společná cvičení. Předpokládá se také, že loď Reagan nakonec Vinsona v jeho misi u Korejského poloostrova vystřídá.„V návaznosti na dlouhodobou údržbu v přístavu se před dalšími akcemi musíme ujistit, že RonaldReagan a zbytek jeho úderné skupiny náležitě spolupracují,“ uvedl v prohlášení kontraadmirál Charles Williams. Námořnictvo již dříve uvedlo, že opravné a udržovací práce na základně v japonské Jokosuce po neupřesněných komplikacích skončily a že loď v úterý vyplula z přístavu.

U Korejského poloostrova čeká Reagana série cvičení, která se zaměří především na vzlety a přistání letadel. Obě jaderné letadlové lodě, Reagan i Vinson, patří do třídy Nimitz, ta tvoří páteř globální vojenské moci USA.

Soul chce zase mluvit s Kimem

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení ve čtvrtek uvedlo, že by v zásadě uvítalo obnovení komunikace se Severní Koreu. Stanovisko zřejmě souvisí s politikou nového jihokorejského prezidenta Mun Če-ina, který vůči Pchjongjangu hodlá uplatňovat sankce i dialog, napsala agentura Reuters.

„Jednoduše řečeno si přejeme, aby komunikační kanály mezi Jižní a Severní Koreou byly otevřeny. Ministerstvo pro sjednocení se touto otázkou zabývalo, ale zatím o ničem nerozhodlo,“ řekl mluvčí jihokorejského ministerstva pro sjednocení.

Dodal, že pracovníci jihokorejských úřadů pravidelně navštěvují komunikační stanici v Pchanmundžomu na hranici s KLDR a kontrolují, zda se jim s KLDR podařilo navázat spojení.

Jižní Korea a KLDR přestaly komunikovat v únoru 2016 krátce poté, co Pchjongjang podnikl jaderný test a Jižní Korea v reakci na to uzavřela průmyslovou zónu Kesong, kterou do té doby oba státy provozovaly společně.

Severní Korea je technicky stále ve válečném stavu se svým jižním sousedem, protože korejská válka z let 1950 až 1953 skončila příměřím, a ne mírovou smlouvou. KLDR pravidelně vyhrožuje Jižní Koreji i Spojeným státům zničením.