Americké zbraně končí v rukách extremistů včetně IS, ukázaly audity

Server Financial Times uvádí, že o zveřejnění dokumentů v rámci příslušného zákona požádala organizace Amnesty International, která se zabývá ochranou lidských práv. Materiály amerického ministerstva obsahují znepokojující interní audity.

Jeden z nich ministerstvo zadalo v září 2016. V závěru auditu stojí, že „americké ministerstvo obrany nemá přesné a aktuální záznamy o množství a umístění vybavení, které směřuje do Iráku a Kuvajtu v rámci podpory irácké armády v boji proti Islámskému státu“ (kompletní audit si můžete pročíst zde).

Jedná se o dodávky tisíců střelných zbraní v hodnotě 28 milionů dolarů, stovek raket a stejného počtu obrněných vozidel Humvee. V roce 2015 americký Kongres vyčlenil na boj s Islámským státem celkem 1,6 miliardy dolarů, píše Newsweek.

Ještě více znepokojující zjištění lze najít v auditu z roku 2015, který poukázal na velké nedostatky v evidenci americké techniky dodané do Iráku. Irácké ozbrojené síly v mnoha případech netušily, jaký počet techniky mají ve skladech, některá zůstávala v přepravních kontejnerech bez zanesení do evidenčních systémů (kompletní audit je k dispozici zde). Celkem ministerstvo obrany v průběhu let ztratilo z hledáčku zbraně a vybavení v hodnotě miliardy dolarů.

Miliardové triky s palivem

Patrick Wilcken z Amnesty International upozorňuje, že právě trhliny v dodavatelském řetězci jsou v tomto regionu velmi citlivé. „Extrémně zvyšují riziko, že se zbraně dostanou do rukou ozbrojeneckých skupin a způsobí utrpení mnoha lidem,“ sdělil v reakci na odtajnění dokumentů. Americké zbraně podle mnoha studií často končí v arzenálu extremistických skupin včetně Islámského státu.

Vládní agentura GAO v minulosti také obvinila ministerstvo obrany z toho, že nezabránila ztrátě tisícovek pušek určených pro afghánské bezpečnostní složky. Ve zprávě z roku 2009 se uvádí, že zbraně se dostaly do rukou ozbrojenců. Použili je i v boji proti americkým vojákům. V červenci 2008 dokonce stály za smrtí devíti členů amerických jednotek.

Pentagon aktuálně čelí obvinění, že nadstřelil armádní výdaje za palivo o šest miliard dolarů za posledních sedm let. Nadbytečné finance posléze investoval do podfinancovaných armádních programů, informoval v sobotu server The Washington Post.