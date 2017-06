USA poprvé vyslaly do Evropy všechny typy strategických bombardérů

Základna v britské Fairfordu se stala na několik týdnů dočasným domovem pro 800 amerických letců - členů posádek a technického personálu osmi strategických bombardérů amerických vzdušných sil, které odsud startují na spojenecká cvičení „BALTOPS“ nad Baltské moře a „Sabre Strike“ v pobaltských republikách.

Je to vůbec poprvé, co Pentagon do Evropy vyslal všechny tři typy svých strategických bombardérů - tři B-52H Stratofortress, tři B-1B Lancer a dva B-2 Spirit.

Fotografie

Dosud nevídané nasazení těchto strojů do cvičných operací je podle amerických představitelů součástí opatření k odstrašení Ruska a ujištění evropských spojenců, že jsou USA připraveny je bránit. Všechny tři bombardovací platformy dosud v historii Pentagon nasadil jen jednou a to na tichomořském Guamu.

Podle jednoho z velitelů amerických vzdušných sil v Evropě Richarda Clarka, i přes kritiku evropských spojenců ze strany amerického prezidenta DonaldaTrumpa kvůli výdajům na obranu, nedošlo z vojenského hlediska k žádným změnám. „Cvičení podtrhuje náš závazek vůči NATO a našim spojencům,“ uvedl jeden z velitelů amerických vzdušných sil v Evropě Richard Clark.

Tři letouny B-52H jsou nasazeny ze základny Barksdale v Louisianě, tři stroje B-1B ze základny Ellsworth v Jižní Dakotě a dva bombardéry B-2 z Whitemanovy základny v Missouri.

„Pro zajištění odstrašující mise jsou tyto tři typy letounů velmi viditelným a velmi hmatatelným důkazem - že stojíme bok po boku (se spojenci),“ prohlásil velitel 322. letecké expediční skupiny Jared Kennish.

Cvičení BALTOPS pořádá NATO v Baltském moři pravidelně už od roku 1971. Letos se do něj zapojilo 4 tisíce vojáků, 50 plavidel a 50 letounů a vrtulníků ze 12 zemí NATO a partnerských zemí - Švédska a Finska.

V roce 1993 přizvala Aliance k manévrům na Baltu i některé země bývalého východního bloku včetně Polska. Později i Rusko. Kvůli napjatým vztahů v důsledku anexe Krymu a konfliktu na východě Ukrajiny ale Moskva už třetí rok po sobě pozvánku nedostala. Loni v reakci na cvičení, především na zapojení Finska, Rusko varovalo, že přijme blíže nespecifikovaná opatření.

Cvičné lety amerických bombardérů Rusko sleduje. Dvakrát už vyslalo nad neutrální vody pohotovostní stíhačku Su-27 ze své exklávy Kalinigradu. Nejprve 6. června k jednomu z bombardéru B-52 a pak 9. června k formaci čtyř bombardérů a létajícího tankeru. Podle generála Clarka jde o „standardní praxi“.

V reakci na cvičení NATO ruské velení odstartovalo vlastní manévry takzvaného západního vojenského okruhu. Zapojují se do něj stíhací bombardéry Su-34 přesunuté do Kalinigradské oblasti, protivzdušná obrana i Baltská flotila.