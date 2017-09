V Texasu hořela chemička, Trump kvůli hurikánu žádá Kongres o miliardy

V areálu chemičky Arkema jsou uskladněné látky, které jsou bez chlazení nestabilní. Už ve čtvrtek továrnou otřáslo několik výbuchů a následně tam vypukl požár (psali jsme zde).

Arkema uvedla, že povodně způsobené bouří Harvey zaplavily záložní generátory, což vyřadilo z provozu chlazení, které bránilo organickým peroxidům, aby vzplály. V pátek večer podle jednoho z manažerů firmy Richarda Rennarda vzplály dva kontejnery a v závodě je jich ještě dalších šest, které mohou začít hořet.

V závodě bylo uskladněno kolem 227 000 kilogramů kapalného organického peroxidu v několika tancích. Zatím není jisté, kolik ho již vyhořelo, napsaly agentury AP a Reuters.

Kouř může „způsobit dráždění očí, kůže a plic,“ uvedla chemička v prohlášení.

V pátek rovněž varovala před dalšími možnými výbuchy: „Chceme, aby si byli místní obyvatelé vědomi, že produkt je uskladněn v několika lokalitách na místě a hrozba dodatečných explozí stále existuje“.

Chemický závod francouzského koncernu Arkema se nachází v Crosby, asi 40 kilometrů severovýchodně od Houstonu. Továrna vyrábí organické peroxidy, což jsou vysoce hořlavé a výbušné látky, často reaktivní a těkavé. Zaměstnanci firmy byli odvoláni a lidé v okruhu 2,5 kilometru s předstihem evakuováni.

Ve čtvrtek byly v chemičce slyšet výbuchy:

VIDEO: Chemický závod Arkema v Houstonu zprávu o explozi potvrdil

Trump žádá Kongres o miliardy na obnovu

Americký prezident Donald Trump mezitím požádal Kongres o uvolnění 7,85 miliardy dolarů (192,4 miliardy Kč) na obnovu území poškozených hurikánem Harvey. Uvedl to rozpočtový ředitel Bílého domu Mick Mulvaney.

V dopise určeném mluvčímu Sněmovny reprezentantů Paulu Ryanovi rovněž varoval, že pokud se nepodaří zvýšit dluhový strop, což by se mělo uskutečnit do konce září, může to zabránit dalšímu uvolnění prostředků na pomoc při katastrofách.

Mulvaney dodal, že požadované peníze jsou pouze jakousi „zálohou“ na pomoc postiženým státům při obnově po řádění bouře. Bílý dům počítá s dalšími žádostmi o pomoc při financování obnovy po Harveym. Žádosti mají přicházet ve fázích, jak budou známé skutečné škody. Guvernér Texasu Greg Abbott uvedl, že jeho stát možná bude potřebovat více než 125 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.

Prezidentský pár navštíví postižené oblasti

Americký prezident v sobotu s manželkou Melanií opět navštíví Texas, kde byl už v úterý, a podívá se i do sousední Louisiany. Podle zveřejněného programu přiletí na Ellingtonské letiště u Houstonu v 11:20 místního času (18:20 SELČ). Setká se zde s oběťmi přírodní katastrofy, navštíví podpůrné středisko a sejde se s představiteli státu Texas, mimo jiné i s houstonským starostou Sylvesterem Turnerem.

Trump v úterý přiletěl do texaského Corpus Christi, nedaleko kterého před týdnem hurikán vstoupil na pobřeží, naopak nenavštívil Houston, který se rozsahem zkázy stal symbolem přírodní katastrofy. V sobotu se ale prezident, kterého bude opět doprovázet manželka Melania, do oblasti Houstonu podívat pojede. V úterý Houston vynechal s vysvětlením, že nechce, aby jeho návštěva zatížila chod záchranných prací. V Louisianě Trump zavítá zřejmě do města Lake Charles.

Po úterní cestě do Texasu Trump čelil kritice, že se nesetkal s obyvateli postiženými živlem, média očekávají, že tentokrát se s osudy lidí bojujících s následky Harveyho osobně seznámí. Trump se také rozhodl, že věnuje jeden milion dolarů (22 milionů korun) ze svého na pomoc zasaženým oblastem (více zde).

Texas Trump navštívil už v úterý:

VIDEO: Trump se ženou přiletěli do Texasu. Hurikán Harvey se vrací

Prezident vyhlásil den modliteb

Na neděli americký prezident vyhlásil celoamerický den modliteb za oběti hurikánu Harvey a také za úsilí, jakým se Spojené státy postavily k záchranným a rekonstrukčním pracím. Na svém webu to zveřejnil Bílý dům.

„Celý národ soucítí s Texasem a Louisianou. Jsme hluboce vděční těm, kteří pomáhají, a modlíme se za uzdravení a útěchu těch, kteří to potřebují,“ uvedl Trump v prohlášení. V dokumentu připomněl, že Američané vždy nabízeli pomocnou ruku svým spoluobčanům v nouzi a že stejně je tomu tak i nyní. „Přítel pomáhá příteli, soused sousedovi a cizinec cizinci,“ dodal.

Den modliteb bude podle Trumpa nejen vyslovením účasti s oběťmi katastrofy, ale také vyjádřením díků za ochotu a štědrost těch, kteří jakýmkoli způsobem přiložili ruku k záchranným pracím a k obnově škod.

„Vyzývám Američany všech vyznání, všech náboženských tradic a jakéhokoli původu, aby se modlili za každého, koho postihl hurikán Harvey, ať již jsou to lidé, kteří ztratili členy rodiny, byli zraněni, přišli o domovy a majetek, ať jsou to záchranáři, policisté, vojáci a zdravotníci,“ uvedl Trump.