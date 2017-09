Muž zastřelil ženu v nashvillském kostele, zpacifikoval ho odvážný farník

Podle policejního mluvčího Dona Aarona pětadvacetiletý Emanuel Kidega Samson nejprve střílel na parkovišti u kostela a poté vešel do budovy, kde ve střelbě pokračoval.

Jeden z ceremoniářů, dvaadvacetiletý Robert Caleb Engle, se mu postavil a útočník se při potyčce s ním sám nechtěně postřelil do hrudi. Farník, pověřený dohlížením na pořádek během bohoslužby, byl během incidentu zasažen do hlavy pažbou zbraně, později běžel do auta pro vlastní zbraň a útočníka hlídal, dokud nepřijela policie, píše BBC.

Střelec z kostela Emanuel Kidega Samson.

„Ukázalo se, že (útočník) neočekával odvážného jedince, jako byl farník a nedokázal se s takovou konfrontací vypořádat,“ řekl Aaron. Policie jeho chování označila za „mimořádně odvážné“.

„Nechci být označován jako hrdina. Skuteční hrdinové jsou policisté, první záchranáři a doktoři, kteří pomohli mně a všem ostatním,“ opáčil skromně Engle.

První obětí střelby se stala devětatřicetiletá žena, která na parkovišti mířila k autu. Dalších sedm lidí muž postřelil v zadní části kostela. Při střelbě měl na obličeji neoprenovou lyžařskou masku. „Střílel bez rozmyslu na vše živé,“ uvedl Aaron. V kostele přitom v té době bylo 42 lidí.

Samson podle policie neměl žádný vztah k místní náboženské obci a jeho motiv zůstává neznámý. Dodal, že je útočník zraněn, ale není v ohrožení života. Na místě činu policisté našli dvě zbraně a další dvě v Samsonově autě.

Server Tennessean.com napsal, že postřelení s výjimkou oběti jsou lidé nad 60 let. Všichni zranění byli převezeni do okolních nemocnic.