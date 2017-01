Brouci, šachové figurky, kuželky. Američané si loni strkali do těla leccos

21:31 , aktualizováno 21:31

Neupřesněné šachové figurky a mrtvý brouk v uchu nebo plastový had v nose. Server Deadspin sestavil inventář toho, co si obyvatelé USA loni vložili do některého z tělních otvorů. Čerpal z celoročních zpráv pohotovostí amerických nemocnic a Komise pro bezpečnost produktů.