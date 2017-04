Američané odstrašují Turky, na ochranu Kurdů vyslali transportéry

Napětí mezi Washingtonem a Ankarou zažehly úterní turecké nálety na kurdské pozice na severu Sýrie a Iráku. Ankara tvrdí, že při nich zabila 90 kurdských bojovníků, kurdské údaje jsou o dost nižší. YPG oznámily, že při úterních náletech zemřelo dvacet lidí.

Zatímco Američané považují kurdské milice YPG za cenné spojence v boji proti Islámskému státu, pro Ankaru jsou to teroristé bojující za vznik nezávislého Kurdistánu, a to i na jihovýchodě Turecka.

„YPG, a vy dobře víte, kdo je podporuje, na nás útočí minomety. Vykopeme jim hrob, nic nás v tom nezastaví,“ pohrozil v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Už v pátek se objevily záběry konvoje tureckých náklaďáků s vojenskými vozidly.

Podle agentury IHA mířil na základnu v provincii Sanlifura, která je vzdálená asi 50 kilometrů od syrského města Tal Abjád kontrolovaného YPG. Agentura dodala, že tyto jednotky mohou být v případě potřeby nasazeny proti syrským militantům.



Agentura Reuters v pátek zveřejnila snímky amerických transportérů na severu Sýrie. Fotografie byly pořízeny u měst Kámišlí, Amuda či Darbasíja ležících při turecké hranici. Představitelé YPG rozmístění amerických transportérů označili za vytvoření „nárazníku“ mezi nimi a Turky. Na snímcích je vidět, že americké transportéry doprovází konvoj aut kurdskými vlajkami.

Americké ministerstvo zahraničí minulou středu nad tureckými nálety na Kurdy vyjádřilo znepokojení. USA poukázaly na to, že Turecko je členem mezinárodní koalice zapojené do boje proti IS, avšak své akce proti Straně kurdských pracujících (PKK) s touto koalicí nekonzultovalo. „Koalice ty nálety neschválila, vedly ke ztrátě životů v řadách našich spojenců,“ řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Mark Toner.

Erdogan chce o problému hovořit s prezidentem USA Donaldem Trumpem, s nímž by se měl setkat příští měsíc. „Řekneme svým amerických přátelům, aby sebou nebrali teroristy,“ poukázal na fakt, že kurdské jednotky se nyní s pomocí spojeneckých náletů blíží k Rakká, baště Islámského státu v Sýrii. „Amerika, koaliční síly a Turecko mohou spojit síly a Rakká se pro Daeš stane hrobem,“ dodal turecký prezident, přičemž použil arabské jméno pro IS.

Turecká armáda v sobotu oznámila, že při náletech v severním Iráku zabila 14 bojovníků separatistické PKK. Erdogan prohlásil, že při úderech v severním Iráku turecká armáda připravila v poslední době o život již 220 kurdských bojovníků.

Irácká vláda opakovaně požaduje, aby Turecko ukončilo letecké útoky proti kurdským bojovníkům v severním Iráku. Bagdád nálety označuje za porušování suverenity země.