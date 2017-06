Nové sankce. Američtí senátoři trestají Rusko za vměšování do voleb

Rozhodnutí se opírá o zjištění amerických zpravodajských služeb, podle nichž Moskva nade vší pochybnost záměrně ovlivňovala americkou předvolební kampaň. Sankce jsou podle senátorů i reakcí na americkou agresi v Sýrii a na Ukrajině.



„Drzý útok (prezidenta Vladimira Putina) na naší demokracii je křiklavým projevem jeho pohrdání a neúcty vůči našemu národu,“ prohlásil před hlasováním šéf senátního branného výboru a vyhlášený kritik Moskvy John McCain. Ministr zahraničí Rex Tillerson dnes v Kongresu se sankcemi souhlasil, podotkl ale, že nesmějí svázat prezidentu Donaldu Trumpovi ruce v komunikaci s Kremlem.

Sankce musí potvrdit Sněmovna reprezentantů a podepsat Trump. Pokud by se postavil proti, dostane se podle agentury AP do problémů. Zákon o sankcích je totiž spojen do balíku se zákonem o postihu Íránu, který Bílý dům podporuje. Pokud by tak Trump protiruské sankce odmítl, zablokoval by i trest pro Írán. Kongres navíc může jeho veto přehlasovat.

Zákon o sankcích proti Rusku legislativně potvrdí dřívější sankce, které byly vyhlášeny pouhým exekutivním příkazem prezidenta. Zavede ale i sankce nové v oblastech těžby, zpracování kovů a námořní a železniční dopravy. Postiženy mají kromě toho být osoby zodpovědné za korupci a za porušování lidských práv. Sankce se vztahují i na každého, kdo se podílí na dodávkách zbraní pro syrského prezidenta Bašára Asada.

Terčem sankcí jsou lidé, kteří se dopouštějí „zločinné kybernetické aktivity jménem ruské vlády“ a osoby, které obchodují s firmami, jež má pod kontrolou ruská armáda či rozvědka. Pokud se prezident rozhodne sankce zmírnit nebo zrušit, musí věc konzultovat s Kongresem.