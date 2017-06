V USA propustili nejstaršího trestance, na svobodu vyšel ve 100 letech

John Franzese, zvaný Sonny, se za mříže dostal před půl stoletím za bankovní loupež. Několikrát byl propuštěn na podmínku, nicméně do vězení se kvůli opakovaným deliktům vracel. Naposledy to bylo kvůli vydírání striptýzových klubů a pizzerie ve státě New York.



Franzese je podezřelý, že má na svědomí až 50 vražd, nikdy mu ale nebylo prokázáno, že pachatelem je právě on. Přežil tři lidi, kteří byli původně obžalováni spolu s ním, svého právního zástupce i soudce, jenž ho v roce 1967 poslal do vězení.

Svobody si bude užívat u své dcery v Brooklynu.

Nejstarším žijícím vězněm ve Spojených státech je nyní podle internetových stránek televize Fox News 95letý Salvatore Sparacio, bývalý šéf zločinecké bandy z Filadelfie.