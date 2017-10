FBI zmařila „další 11. září“. V New Yorku chtěli útočit tři džihádisté

V souvislosti s plánovaným útokem byl zatčen jeden muž v USA a další dva v Pákistánu a na Filipínách. Teror chtěli tři muži spáchat ve jménu Islámského státu. Trojice používala ke komunikaci chatovací aplikaci, napsala stanice BBC.

Agent FBI plán odhalil loni. Muž se vydával za podporovatele Islámského státu a s teroristy se mu podařilo navázat kontakt. Detaily se do médií dostaly v pátek, když žalobci zveřejnili, z čeho jsou muži viněni.

Policie obvinila devatenáctiletého občana Kanady Abdulrahmana El Bahnasawyho, který pobýval v New Yorku, stejně starého občana Spojených států Talha Haroona, který žil v Pákistánu, a sedmatřicetiletého muže z Filipín Russela Salice.

El Bahnasawy byl zatčen v květnu 2016, loni v říjnu se přiznal k sedmi obviněním souvisejícím s terorismem a v současnosti vyčkává na rozsudek soudu. Haroona zatkli v Pákistánu v září 2016, Salice zadrželi policisté na Filipínách letos v dubnu. U obou mužů se čeká na vydání do USA.

Džihádisté plánovali zaútočit na vždy rušném bulváru Times Square a v soupravě metra.

„Plánované útoky zahrnovaly detonaci bomb na Times Square a v newyorském metru a střelbu na civilisty na koncertu,“ uvedlo v prohlášení americké ministerstvo spravedlnosti.

Trojice mužů chtěla útoky spáchat v roce 2016 během ramadánu. Inspirovala se útoky v koncertní hale Bataclan v Paříži a na bruselské metro.

Pravidlo číslo jedna: žádné slitování

V komunikaci s agentem El Bahnasawy sám sebe v dubnu 2016 představil jako „jednoho z chlápků z U.S. projektu“. Podle FBI měl říci, že chce „realizovat svou touhu spáchat teroristický útok v New Yorku“. „Ukážeme jim, co neviděli od 11. září,“ dodal podle webu The New York Times.

Loni v květnu El Bahnasawy agentovi napsal o plánech na odpálení auta na Times Square. „Potřebujeme opravdu silnou bombu,“ řekl. Jmenoval také konkrétní koncerty, které se v tu dobu měly ve městě konat.

„Potřebujeme vybrat koncert v uzavřené oblasti. Najít koncertní halu, která je daleko od policistů... Jen vejdeme dovnitř se zbraněmi v našich rukách, stejně jako to udělali chlapci z Paříže (při útoku v Bataclanu, pozn. red.),“ plánoval.

Haroon považoval za ideální cíl metro. Agentovi sdělil, že by se mohli dostat do metra a po cestě na další stanici „zabít všechny v soupravě“. „Pamatuj, nepřestávej střílet, i když uvidíš ženy či děti. Žádné slitování je pravidlo číslo jedna,“ napsal zpravodajci v utajení.

New York se stal cílem teroristů 11. září 2001. Zemřel tři tisíce lidí a tehdejší prezident George Bush následně vyhlásil „válku terorismu“, v rámci které Američané provedli invazi do Afghánistánu a Iráku.

Američané si před necelým měsícem připomněli 16 let od útoku na Světové obchodní centrum: