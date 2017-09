USA chtějí zamezit KLDR ve vývoji balistických střel, uvalily další sankce

„Osoby, na než byly sankce uvaleny, jsou severokorejští občané působící v Číně, Rusku, Libyi a Spojených arabských emirátech,“ uvedlo na svém webu americké ministerstvo financí. To dodalo, že zmínění Severokorejci jsou představitelé severokorejských bank. Pokud tito lidé mají v USA jakýkoli majetek, bude jim zablokován.

Americký ministr financí Steven Mnuchin sdělil, že uvalení nových protiopatření je pokračováním strategie USA zcela izolovat KLDR s cílem přinutit ji k mírovému vyřešení krize na Korejském poloostrově a k tomu, aby se vzdala jaderných zbraní.

Prezident Spojených států Donald Trump v úterý opět podle Reuters prohlásil, že USA jsou připraveny spor s KLDR vyřešit vojensky, ačkoli to zatím není hlavní volba. „Uvidíme, co bude,“ řekl Trump s tím, že pro Pchjongjang by byl ozbrojený konflikt zničující.

Mezi Washingtonem a Pchjongjangem tak pokračuje ostrá výměna názorů. Severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho v pondělí řekl, že USA prakticky vyhlásily KLDR válku, proto si Severní Korea vyhrazuje právo sestřelit americké bombardéry i mimo svůj vzdušný prostor. Bílý dům následně poznámku o vyhlášení války označil za absurdní.

Čína s Ruskem, které patří ke spojencům KLDR, vyzývají ke klidu a k diplomatickému řešení sporu s tím, že případný konflikt by neměl vítěze.