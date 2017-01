Střelec z Charlestonu dostal za vraždu devíti lidí v kostele trest smrti

O Roofově vině rozhodla porota již v prosinci, nyní určila také formu trestu. Porota vybírala mezi doživotním vězením a absolutním trestem, který pro devítinásobného vraha požadovala obžaloba. Na uložení nejvyššího trestu se shodlo všech dvanáct porotců jednomyslně.

Dvaadvacetiletý Roof předloni 17. června vnikl do kostela Africké metodistické episkopální církve v Charlestonu a začal střílet. Mezi devíti oběťmi masakru byl místní pastor a osm dalších věřících. Zabíjením černochů chtěl Roof podle svých slov dosáhnout návratu segregace a rozpoutat rasovou válku.

Při procesu zazněla také slova, která si Roof zapsal během pobytu ve vězení do deníku. „Chtěl bych říct zcela jasně: nelituji toho, co jsem udělal. Nehodlám se omlouvat. Neuronil jsem ani slzu pro ty nevinné lidi, které jsem zabil,“ citoval podle stanice CNN zápisky vraha žalobce.

Mladý muž, který se v závěrečné části procesu obhajoval sám, už dříve uvedl, že nemíní proti uložení trestu smrti nijak bojovat. Ani v úterý nežádal porotu o to, aby jeho život ušetřila. „Mohl bych soud požádat o doživotní trest místo popravy, ale nejsem si jist, zda by to přineslo něco dobrého,“ konstatoval.