Americké bombardéry mají mít stálou pohotovost jako za studené války

Podle šéfa letectva sice takový příkaz zatím nepřišel, ale letectvo se na něj raději připravuje. „Je to ještě jeden krok, abychom se ujistili, že jsme připraveni,“ uvedl Goldfein v rozhovoru pro specializovaný magazín Defense One na základně Barksdale v Louisianě během své šestidenní cesty po amerických leteckých základnách, kde jsou dislokovány strategické jaderné síly.

Jak upozornil, letectvo neplánuje žádné „konkrétní události“, ale vzhledem k současné globální situaci chce být dopředu připraveno.

B-52H Stratofortress První prototyp vzlétl v roce 1952

Stroj od firmy Boeing má délku přes 49 metrů a rozpětí více než 56 metrů

Unese až 31 tun různé munice

Vybaven je osmi motory Pratt & Whitney a létá vysokou podzvukovou rychlostí 0,86 mach

Posádku tvoří 5 letců - pilot, druhý pilot, bombometčík, navigátor a specialista pro elektronický boj

Do výzbroje patří mimo jiné jaderné zbraně - v době studené války tyto stroje neustále držely jadernou pohotovost pro případ nutnosti okamžité jaderné odvety

Celkově bylo vyrobeno 744 kusů

Operační dostup: 15 408 metrů

Bojový poloměr: 7 241 km

Maximální dolet: 15 633 km

V praxi by to znamenalo, že konkrétně například právě v Barksdale by na plochách na konci startovací a přistávací dráhy bylo neustále připraveno v pohotovosti několik bombardérů B-52H Stratofortress i s jadernou výzbrojí. V případě nutnosti by tak mohly okamžitě odstartovat. Takovou pohotovost, běžnou v dobách studené války se Sovětským svazem, posádky amerických bombardérů držely naposledy v roce 1991.

Rozhodnutí o uvedení do pohotovosti by podle hierarchie velení učinil buď velitel amerického strategického velitelství John Hyten (STRATCOM), který řídí jaderné síly a nebo generálka Lori Robinsonová, velitelka severní velitelství NORTHCOM, které zodpovídá za obranu Severní Ameriky.

Uvedení do pohotovosti je podle Goldfeina jen jedním z mnoha rozhodnutí, kterým letectvo reaguje na měnící se geopolitické prostředí ve světě - od jaderných zkoušek a raketového programu severokorejského režimu a konfrontační přístup prezidenta Donalda Trumpa až po rostoucí ruské vojenské aktivity.

„Svět je nebezpečným místem a jsou v něm lidé, kteří otevřené mluví použití jaderných zbraní,“ řekl. „Už to není bipolární svět, ve kterém jsme byli jen my a Sovětský svaz. Máme další hráče, kteří mají jadernou schopnost. Nebylo nikdy důležitější si být jistí, že máme tuto kapacitu v pořádku,“ dodal.

Šedesát let ve službě

Na základně v Barksdale podle magazínu už byla zrenovována stará budova v bezprostřední blízkosti dráhy a pohotovostních ploch, kde posádky odpočívaly a čekaly na zaznění sirén. Uvnitř jsou lůžka pro více jak 100 letců, relaxační zóna s kulečníky a televizory.

Dvousettunové stroje B-52 sice dnes patří již mezi legendární stroje, symboly studené války, ale ve službě stále zůstávají. Už přes 60 let. Původně byl letoun určen k bombardování nepřítele z vysokých výšek včetně jaderného útoku. V americkém letectvu slouží už od roku 1955.

I přes relativní stáří jinak nadčasového stroje americké vzdušné síly plánují provoz těchto letounů díky jejich spolehlivosti až do roku 2040 či 2045, kdy mají být nahrazený novým stroji B-21 Raider. V roce 2015 bylo podle údajů USAF ve službě 58 strojů a 18 v rezervě.

V současnosti jsou letouny používány pro různé druhy misí, stroje byly nasazeny například v obou válkách v Zálivu nebo v operacích v Afghánistánu či naposledy proti takzvanému Islámskému státu.