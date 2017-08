Uruguay si láme hlavu, co s nacistickou orlicí z bitevní lodě Graf Spee

Bitevní loď Admiral Graf Spee byla v počátcích druhé světové války symbolem německé námořní síly. Zapojila se do občanské války ve Španělsku a v srpnu 1939 vyrazila do Atlantiku, kde potápěla spojenecké obchodní lodě. O čtyři měsíce později ji tři britské křižníky objevily u břehů Jižní Ameriky a v bitvě u ústí Rio de La Plata ji těžce poškodily.



Pochroumaný Graf Spee zamířil do neutrálního Montevidea, kde ji kapitán Hans Langsdorff pár kilometrů od pobřeží nechal vyhodit do povětří, aby zabránil tomu, že pýcha Kriegsmarine padne do rukou nepřítele. Langsdorff se o několik dnů později zastřelil, jeho muži byli do konce války internováni v Argentině.

Záchranné práce, jejichž cílem bylo 186 metrů dlouhou loď kus po kuse vyzvednout ze dna moře, odstartovaly v roce 2004. O dva roky později se nad hladinu vynořila i orlice, která dříve zdobila záď lodi. Uruguayci ji vystavili v jednom z hotelů v Montevideu, kam se na ni chodily dívat tisíce lidí.

V tu chvíli začaly kolem 360kilogramového ptáka spory. Dělali si na ni nárok Němci i soukromé firmy, které ji vytáhly z moře. Židovské spolky požadovaly, aby svastika pod orlicí byla zakryta. A když se k tomu přidaly vysoké náklady na pojištění výstavy, Uruguayci orlici radši schovali do skladu svého námořnictva.

Před třemi lety uruguayský soud rozhodl, že orlice patří státu. Pokud ji však vláda v budoucnu prodá, polovina peněz připadne soukromé firmě, která ji z moře vytáhla.

Součást národní historie

Tento měsíc spory vypukly nanovo. Ministr obrany Jorge Mendéz chce spory kolem nacistického ptáka definitivně rozetnout a vyzval čtyři hlavní politické strany a představitele židovské obce k debatě.

Vládní koalice přišla s návrhem, aby orlice byla umístěna v plánovaném muzeu zasvěceném bitvě u ústí Rio de La Plata, kde by byly vystaveny i další artefakty: kotva bitevní lodi Graf Spee, kanóny či uniformy německých námořníků.

Někteří lidé se však obávají, že orlice by mohla lákat do muzea zástupy neonacistů. „Neměla by tu zůstat,“ myslí si podle AP bývalý poslanec Julio Aguiar. „Od druhé světové války, holokaustu a nacistického šílenství, které zahubilo 50 milionů lidí, neuběhlo zas tolik času,“ dodává.

Opoziční strany by chtěly orlici prodat, někteří experti ale před tím varují. „Je to nebezpečný předmět a neexistuje způsob, jak mít prodej takové věci pod kontrolou. Mohou ji koupit prostředníci, kteří ji pak prodají neonacistům,“ říká památkář Manuel Esmoris, podle nějž by vláda měla orlici nechat roztavit, nebo ji darovat londýnskému Imperial War Museum.



Mnozí Uruguayci však cítí, že bitva v ústí Rio de La Plata je součástí národní historie a vláda by se proto orlice neměla zbavovat. V Montevideu jsou pohřbeni němečtí, britští a novozélandští námořníci, kteří v bitvě přišli o život, populární uruguayský fotbalista Carlos Grossmuller, který si zahrál i za Schalke 04, je vnukem kuchaře z Graf Spee.

Vystavení orlice v muzeu podporuje například i bývalý prezident Julio Maria Sanguinetti. „Někteří říkají, že se z ní stane objekt nacistického kultu. To je absurdní. Ve skutečnosti je to naopak, je to monument jejich porážky,“ argumentoval v novinách.