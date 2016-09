Úřednice ministerstva financí, která vyzvídala o Čapím hnízdu, povýšila

Farma patří skupině Agrofert ministra financí Andreje Babiše, policie a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyšetřují okolnosti udělení evropské dotace farmě.

Úřednice Barbora Boschat se podle médií v lednu snažila od OLAF získat informace k vyšetřování farmy, a to bez vědomí přímých nadřízených na popud náměstka Tomáše Vyhnánka (více čtěte zde). Ministerstvo poté zahájilo kárné řízení se zmíněnou úřednicí i Vyhnánkem, ale také se dvěma nadřízenými úřednice, kteří na její jednání upozornili své nadřízené a vládního prošetřovatele (o kárném řízení s úředníky jsme psali zde).

Oficiální výsledky kárného řízení nejsou známy. „Kárná řízení se zaměstnanci jsou uzavřená správní řízení, proto o jejich důvodech a průběhu nemůže ministerstvo financí poskytovat jakékoliv informace. Kárná řízení navíc považujeme za soukromou záležitost zaměstnanců. Děkuji za pochopení,“ sdělil serveru Neovlivní.cz mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Boschat se od 1. září stala ředitelkou odboru 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí. Konkurz vyhrála již dříve a čekalo se právě na výsledek řízení. Naopak oba úředníci, kteří na vyzvídání upozornili, zřejmě z ministerstva odejdou. Ředitelka odboru neprošla výběrovým řízením na funkci a šéf oddělení čelí dalšímu kárnému řízení. Oba jsou navíc od 1. září podřízenými Barbory Boschat.

OLAF prověřuje čerpání padesátimilionové dotace na projekt farmy Čapí hnízdo na Benešovsku. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš v březnu řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky (jak Andrej Babiš vysvětlil vlastnictví farmy, najdete zde). Babiš i Agrofert dlouhodobě odmítají, že by byl v případu Čapí hnízdo porušen jakýkoli zákon.