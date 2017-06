Žena si v Brně poranila páteř na bobové dráze, letěl pro ni vrtulník

Žena podle dostupných informací jela na dráze se synem, když v plné rychlosti narazili do bobu před sebou. Nyní je hospitalizovaná ve fakultní nemocnici v Bohunicích a údajně ji čeká operace páteře. Vozík jedoucí před nimi podle její verze v zatáčce zhruba uprostřed dráhy zastavil.

„Paní vezl vlastní syn, který nebrzdil, jak měl. Dotyčná od nás odešla po svých, špatně se jí udělalo až o kus dál u louky,“ přiblížil iDNES.cz provozovatel dráhy Pavel Kavický.

Na základě telefonátu na tísňovou linku záchranáři poslali na místo vrtulník. „Ženu následně přepravili se středně těžkým poraněním na urgentní příjem,“ doplnila mluvčí krajské záchranky Hedvika Kropáčková.

Událost řeší i policie. „Vedeme to v patrnosti. Nikdo nám událost nehlásil, hlídku jsme na místo poslali až později na základě informací z médií. Spadá to do gesce Drážní inspekce, která případ vyšetřuje. Ta nyní musí prověřit, jestli vše probíhalo v souladu s provozním řádem. Až kdyby bylo zjištěno porušení, řešili bychom to my,“ uvedla mluvčí brněnské policie Andrea Cejnková.

Provozovatel atrakce předal policistům kamerové záznamy, které nyní budou vyšetřovatelé zkoumat.

Dráha dlouhá 800 metrů byla zprovozněna loni v prosinci. S cestou nahoru je to zhruba kilometrový okruh se 12 zatáčkami a jednou „vývrtkou“. Za hodinu se může svézt až 300 lidí. Boby opatřené bezpečnostními pásy dosahují rychlosti nanejvýš 40 kilometrů v hodině (psali jsme o tom zde).

„Interval je spočítaný tak, aby mezi sebou vozíky měly dostatečné rozestupy a byly dost daleko. Kluk dělal hlouposti, chtěl maminku svézt a nebrzdil kde měl, nereagoval na to, že vozík před ním zabrzdil. Je to v přepravních podmínkách, že vozíky musí mít odstup alespoň 25 metrů,“ dodal Kavický.