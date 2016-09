Nepustíte kontrolu ke kotli, dostanete pokutu 50 tisíc, schválili poslanci

Zákon má podle ministra životního prostředí Richarda Brabce pomoci proti „chronickým čudilům, čmoudilům“.

Pro hlasovalo 115 ze 178 přítomných poslanců. (jak který z poslanců hlasoval, najdete zde) Zákon teď bude posuzovat Senát a dostane ho ještě prezident MIloš Zeman. Pokud projde, opoziční strany jej hodlají napadnout u Ústavnímu soudu.

„Prolomení ochrany soukromí a obydlí je z našeho hlediska naprosto nepřijatelné. Rozhodli jsme se podat stížnost k Ústavnímu soudu,“ řekl šéf ODS Petr Fiala. Ústavní stížnost podá podle předsedy Miroslava Kalouska i TOP 09. „Vláda ukrajuje ze svobody občanů, vždy s nějakým bohulibým účelem, přitom se jedná o zvůli,“ řekl Kalousek. Zákon nepodpořili ani vládní lidovci. Ale ti zatím neavizovali podobný krok jako ODS a TOP 09.

„Je to další zákon, v jehož nitru se objevuje ustanovení porušující základní svobody občanů. V tomto případě domovní svobodu, právo na soukromí, právo na klid, soukromí ve své domácnosti,“ protestoval proti zákonu při rozpravě poslanec Jan Zahradník z ODS.

Ministr Brabec s tím nesouhlasí. „Nedotknutelnost obydlí není neomezitelná. Je tu i právo na příznivé životní prostředí. Navrhované ustanovení není protiústavní, to potvrdili i oslovení ústavní právníci. Zárukou ochrany práv provozovatele spalovacího zdroje je to, že předchází upozornění a podmínkou je opakované důvodné podezření na porušování povinností,“ uvedl Brabec. Slušným lidem podle něj nic nehrozí, protože nespalují odpady a ani nemají problém to prokázat.

Ministerstvo se zabývalo i jinými možnostmi, včetně možnosti kontrol komínů pomocí dronů. Odborníci ale podle Brabce potvrdili, že není možné je využít, že to možná půjde za pět či sedm let, a v takovém případě by se zákon o ovzduší mohl změnit. Do té doby ale podle něj nemůže stát rezignovat na možnost postihu lidí, kteří otravují ovzduší ostatním.

„Nepřijde komando, které bude vykopávat dveře,“ řekl ve Sněmovně poslanec ČSSD Václav Zemek. Nicméně místo vykopávání dveří tu bude nová možnost padesátitisícové sankce, když lidé kontrolora k sobě do domácnosti nepustí.

Souhlasíte, aby úředníci mohli v domácnostech kontrolovat, čím lidé topí?