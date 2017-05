Zemím, které nepřijaly žádné uprchlíky, pohrozila Evropská komise soudem

Při prezentaci pravidelné zprávy o pokroku programu přerozdělování žadatelů o azyl zdůraznil eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos, že Maďarsko a Polsko dosud nepřevzaly z Itálie nebo Řecka ani jednu osobu. Podle textu zprávy by měla také Česká republika, která dosud přijala jen 12 osob, urychleně přebírání obnovit.

„Ty členské země, které zatím nikoho nepřijaly, by s tím měly okamžitě začít,“ prohlásil Avramopulos.

Pokud nenastane pokrok do zveřejnění další pravidelné zprávy v polovině června, nebude podle něj komise váhat, využije svých pravomocí a vůči státům zahájí řízení, které po několika fázích může skončit až před evropským soudem.

Evropská komise také uvedla, že podle ní lze - pokud země EU přidají - přerozdělit do září všechny migranty, kteří mají na pobyt v Unii nárok. Jde o výrazně méně lidí, než se v roce 2015 čekalo, uvedla.

Přesunuto zatím 18 tisíc lidí

Země EU se v září 2015 - přes odpor Česka a dalších zemí ze středu a východu Unie - dohodly, že pomůžou migrační krizi zatíženému Řecku a Itálii tím, že od nich převezmou 120 000 žadatelů o azyl původem ze Sýrie, Iráku a Eritreje. Spolu s o něco starším podobným dobrovolným závazkem se tak mělo za dva roky přerozdělit celkem 160 000 lidí.

Ke 12. květnu bylo přesunuto jen 18 418 osob a Komise už nyní sama přiznává, že celkový počet využit nebude. V úterý zveřejněná pravidelná zpráva uvádí, že v Řecku na relokaci dál čeká okolo 12 400 lidí. V Itálii je registrovaných okolo 2 500 osob s předpokladem, že do září přibude dalších přibližně 1 800 lidí. Celkem se tedy program do září, kdy by měl skončit, zřejmě dotkne nanejvýš 35 000 migrantů.

Jiří Ovčáček tlumočí postoj prezidenta Zemana k uprchlíkům v ČR: