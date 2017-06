OSN loni zaznamenala rekordní počet uprchlíků, polovina z nich jsou děti

Meziroční nárůst počtu uprchlíků je nižší, než jaký byl v předchozím roce. Mezi lety 2014 a 2015 totiž množství lidí, kteří v důsledku válek, násilností či pronásledování utekli ze svých domovů, vzrostlo o pět milionů.

Mezi 65,6 miliony běženců je 22,5 milionu těch, kteří odešli do jiné země, a 40,3 milionu lidí, kteří vyhledali útočiště na bezpečnějších místech ve svých státech. Zbylých 2,8 milionu osob jsou lidé, kteří požádali o azyl v rozvinutých zemích. Polovina z uprchlíků jsou podle serveru The Guardian děti a mladiství (na interaktivní grafiku OSN se můžete podívat zde).

„Zdá se, že svět není schopen dosáhnout míru. Staré konflikty se vlečou dál, nové konflikty vznikají a obojí produkují uprchlíky,“ prohlásil vysoký komisař pro uprchlíky Filippo Grandi, který zprávu v Ženevě zveřejnil u příležitosti Světového dne uprchlíků.

Pouze mírný nárůst uprchlíků oproti loňskému roku by mohl naznačovat, že se situace stabilizovala, ale to není pravda, podotkl Grandi. Pouze to ukazuje, jak nestabilní situace v mnoha regionech je. Miliony lidí se vrátily do svých domovů, ačkoliv bezpečnost se v těchto místech příliš nezlepšila. Jiní našli domov ve třetích zemích. Nově bylo nuceno opustit své domovy 10,3 milionu osob, dodal Grandi.

Podle UNHCR je v současné době každý 113. člověk na světě uprchlík. Nejvíce lidí uprchlo do jiných zemí ze Sýrie (5,5 milionu), z Afghánistánu (2,5 milionu) a z Jižního Súdánu (1,4 milionu).

Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky uvedl, že zvlášť znepokojen je právě situací v Jižním Súdánu. Tato země získala v roce 2011 nezávislost, tehdy měla 12 milionů obyvatel. O dva roky později se v zemi rozhořely boje mezi různými etnickými skupinami. Během loňského roku uprchlo z Jižního Súdánu do ciziny přes 500.000 lidí.

Nejvíce lidí přišlo o domov v Sýrii

Pokud se sečtou uprchlíci, kteří kvůli násilí či z jiných důvodů odešli za hranice svých zemí, a vnitřně vysídlení, je opět na prvním místě Sýrie s celkovým počtem 12 milionů běženců, následuje Kolumbie (7,7 milionu), Afghánistán (4,7 milionu), Irák (4,2 milionu) a Jižní Súdán (3,3 milionu).

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Grandi rovněž upozornil, že většina běženců, plných 84 procent, nachází útočiště v rozvojových zemích. Nejvíce běženců z jiných zemí hostí Turecko (2,9 milionu), Pákistán (1,4 milionu) a Libanon (milion), dále pak Írán, Uganda a Etiopie.

„Toto není krize bohatého světa, je to krize rozvojových zemí,“ řekl Grandi. „Jak mám žádat země s podstatně menšími zdroji v Africe, na Blízkém východě či v Asii, aby přijaly miliony uprchlíků, když bohatší země to odmítají?“ dodal.