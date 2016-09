Uprchlíci k nám přijdou z Německa, ne balkánskou cestou, tvrdí Zeman

Je přesvědčen, že ilegální migranti, kteří se zatím České republice spíš vyhýbají, nakonec přijdou. Nedostanou se k nám podle Zemana ale balkánskou cestu, ale z Německa. „Velká většina ilegálních migrantů jsou takzvaní ekonomičtí migranti,“ řekl. Argumentuje tím, že v zemích jako je Senegal, Gambie, Pobřeží Slonoviny či z Evropy Albánie žádná válka není. „Řada migrantů žádní uprchlíci nejsou,“ prohlásil Zeman.

„Bílé mafie“ inkasují peníze od státu, upozornil prezident

Prezident se v rozhovoru pro ČT, který poskytl před blížícími se krajskými a senátními volbami, vyjádřil i k několika dalším tématům. Podpořil třeba zrušení doplatku na bydlení.

Na základě zkušenosti z Varnsdorfu mluvil Zeman o tom, že „bílé mafie“ podle něj inkasují peníze od státu na tomto doplatku kvůli tomu, že nasazují lichvářské nájemné, které nejsou nájemníci schopni platit. A protože to doplácí stát, nemají tito lidé motivaci hledat práci a vznikají chudinská ghetta.

Prezident je pro povinnou volební účast

Prezident Miloš Zeman je pro povinnou volební účast. „Mají-li občané práva, mají mít také povinnosti,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi před podzimními krajskými a senátními volbami. Argumentuje, že povinná volební účast je i v jiných zemích jako je Belgie, Lucembursko a Austrálie. Zeman předpokládá, že volby neotřesou vládou.

„Věřím, že koalice dovládne do voleb do Sněmovny,“ řekl. Řádné volby do Sněmovny jsou příští rok na podzim. Vnitrokoaliční rozmíšky jsou v každé koalici, uvedl. Hnutí ANO označil za „opozici v koalici“. Žádnou stranu Zeman veřejně nepodpoří, ani tu která dříve nesla jeho jméno ve svém názvu.

Za hlavní téma krajských voleb označil „dopravní infrastrukturu“, protože mnohde lidi trápí, že se silnice a dálnice nestaví, ale pouze opravují. Až daleko za tímto tématem to podle něj bude téma zdravotnictví, školství a sociálních služeb, předpokládá prezident.

Podzimní krajské volby budou generálkou na sněmovní volby v příštím roce. Nejvíce tratit v krajích může ČSSD, která obhajuje místa 11 ze 13 hejtmanů. Její situaci komplikuje to, že jí v krajských volbách přibyl nový ambiciozní soupeř - koaliční partner, hnutí ANO, které v krajských volbách může jen získat a podle většinu průzkumů vede v popularitě před sociálními demokraty.

Komunisté budou obhajovat post hejtmana Oldřicha Bubeníčka v Ústeckém kraji. Na Liberecku je teď hejtmanem bývalý předseda hnutí STAN Martin Půta, který na pozici v hnutí rezignoval kvůli obvinění z korupce a aby nepoškozoval Starosty a nezávislé. Zeman v rozhovoru pro ČT výslovně pochválil právě komunistu Bubeníčka.

