Zámožní migranti volí luxus. Do Evropy plují na jachtách, platí statisíce

Luxusní cesta do Evropy přímo z rozbouřených regionů není v pašeráckých kruzích velkou novinkou.

Už minulý rok skončil ve vězení 35letý Ukrajinec Andrej, který se pokusil na jachtě z Turecka na Sicílii převézt 30 uprchlíků. Plavidlo tehdy zakotvil nedaleko malebného historického města Syrakusy. Za pašeráctví byl odsouzen na rok vězení.

Na dovolenou do vlasti V Německu se v posledních měsících začínají množit případy, kdy úspěšní žadatelé o azyl odjíždějí do svých vlastí na dovolenou. Informovalo o tom německé rádio Deutsche Welle. Kancléřka Angela Merkelová k tomu uvedla, že by se v takových případech mělo zvážit odebrání azylu. Cizinci totiž azyl obdrželi kvůli tomu, že v jejich domovinách byli terčem útlaku či museli žít v podmínkách ozbrojených konfliktů. Proces odebrání azylu je však komplikovaný. Úřady navíc musí vyřizovat stále enormní množství nových žádostí.

V poslední době se podobné případy množí.

„Na vlastní oči jsem viděl syrské doktory, afghánské právníky a profesory z Iráku, jak z takových plavidel vystupují,“ uvedl pro server The Guardian vrchní policejní inspektor pro migraci Carlo Parini. Byl to on, kdo stál za dopadením ukrajinského kapitána.

Některé zámožné rodiny podle něj za cestu z Blízkého východu do Itálie zaplatily až 100 tisíc eur (asi 2,6 milionu korun). Samotná plavba na jachtě přijde na asi osm tisíc eur.

Z vyšetřování desítek případů vyplývá, že běženci se do Evropy dostali bez jakéhokoli zásahu ze strany pohraniční stráže. Svědci vypověděli, že migranti po zažádání o azyl na úřadech v poklidu odešli do nedalekých restaurací.

Z policejních statistik vyplývá, že na luxusních jachtách na Sicílii letos přicestovalo nejméně 883 uprchlíků. Za celý loňský rok pak 682.

„Ve skutečnosti jich však bylo mnohem víc. Spousta jachet míří do jiných částí Itálie, například do města Leuca. Nemůžeme monitorovat každou loď, která pluje Středozemním mořem,“ uvedl Parini.

Vyšetřovatelé věří, že za luxusními službami pro uprchlíky stojí turečtí pašeráci, kteří spolupracují s gangy na Ukrajině, odkud většinou pochází kapitáni jachet.

Výjimkou nebyl ani Andrej. Z vlasti odešel kvůli tomu, aby se vyhnul povinné vojenské službě.

„Musel jsem si najít nějakou práci, zároveň mám kapitánské zkoušky. Když mě požádali, aby ty lidi převezl do Itálie, souhlasil jsem,“ prozradil. Jeho nadřízení prý pocházeli z Turecka.

Rychlé čluny z Tuniska

Méně zámožní uprchlíci využívají další nový způsob, jak se dostat do Evropy. Na západě Sicílie policie řešila několik případů, kdy běženci připluli na rychlých motorových člunech z Tuniska. Vylodili se u města Trapani a Agrigento. Vybrali si co nejodlehlejší pláže, aby se vyhnuli pozornosti úřadů.

Rychlé čluny doplují z Tuniska až na Sicílii za zlomek času oproti běžným uprchlickým plavidlům. Cesta stojí asi 3 tisíce eur na osobu. Pašerák si takto za jeden převoz vydělá až padesát tisíc eur. Na výhodném byznysu se přiživují kriminální živly z Tuniska i Itálie. Dosud skončilo v souvislosti s tímto druhem pašování lidí ve vězení patnáct převaděčů.

Služeb rychlých člunů využívají i rodiny s dětmi. Na počátku letošního roku pobřežní stráž u Trapani zadržela plavidlo, na kterém cestovalo několik tuniských rodin. Stroj měl na sobě namontované tři motory o výkonu 400 koní, které se běžně používají na závodních člunech a dokáží vyvinout rychlost až 144 kilometrů za hodinu. Tak rychle nepluje žádná loď italské pobřežní stráže.

Hlavní žalobce města Agrigento Salvatore Vella, který spolupracoval na vyšetřování celé řady případů pašování lidí, míní, že pašeráci nabízejí podobné služby jako regulérní cestovní kanceláře.

„Fungují na stejném principu. Nabízejí služby v několika třídách kvality. Záleží jen na tom, kolik máte peněz,“ vysvětluje.

Plavba z Afriky do Itálie je považována za vůbec nejnebezpečnější uprchlickou trasu na světě. Za posledních tři a půl roku na ní zemřelo 14 620 lidí. Vyplývá to z nové studie Mezinárodní organizace pro migraci.

V posledních měsících počet migrantů mířících do Itálie klesá, i díky tvrdým opatřením vlády a libyjské pobřežní stráže. Pašeráci proto hledají nové cesty. Roste počet uprchlíků, kteří zkouší štěstí při překročení hranic ve Španělsku či v Rumunsku (více zde).