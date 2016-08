V Itálii se rodí nové Calais. Nenoste uprchlíkům jídlo, nakázaly úřady

Italské město Ventimiglia leží jen několik desítek kilometrů od Francouzské riviéry. Hranice obou států je na dohled. Italské pobřežní město působilo až donedávna klidně - ulice obehnané hotely, rodinnými restauracemi a pizzeriemi. Kousek za zástavbou se zvedají mohutné hory.

Poklidný chod města však narušili uprchlíci. A to ze stejného důvodu jako v minulosti - lidé tudy utíkali ze země, třeba ve třicátých letech minulého století přes Ventimiglii prchali židovské rodiny z fašistické Itálie.

Nyní se tu tísní stovky a v některých chvílích až tisíce migrantů ze Súdánu, Eritreje, Etiopie, Somálska, Sýrie a Palestiny. Jejich cesta byla až na výjimky obdobná. Z Afriky přes nebezpečné Středozemní moře až do Itálie. Většina z nich chce překročit hranice. Ve Francii však zůstat nehodlají. Mnozí touží po lepším životě ve Velké Británii. Před sebou mají jasný cíl - dostat se do Calais a prostřednictvím pašeráků až do vysněné země.

Cesta je však pro mnohé zdlouhavější, než čekali. Své o tom ví i Palestinka Alma. Její putování do Evropy započalo před dvěma lety, kdy byly hranice více méně prostupné. Přes Egypt, Libyi a Středozemní moře se dostala do Itálie. Nyní už několik týdnů přežívá na dohled francouzským hranicím. „Máme své sny. Chceme cestovat do jiných zemí. Nechceme tady zůstat,“ sdělila reportérům serveru The Guardian.

Nejprve plánuje cestu do Belgie za příbuznými. Nový život chce však začít ve Velké Británii. Třicetiletá žena se přitom už jednou do Francie dostala. Dopadla ji ale policie a vyhostila ji zpět do Itálie. Odhodlání jí to ovšem nevzalo. „Jsem schopná udělat spoustu věcí, abych si splnila své sny,“ tvrdí.

Nepomáhejte jim, nařídily úřady

Francie však bere hraniční kontroly vážně a zadržené migranty lifruje zpátky za hranice. Odtud je italské úřady sváží do detenčních center na jihu země a na Sardinii. Uprchlíci se proto snaží využívat odlehlé stezky přes hory tyčící se nad městem Ventimiglia. Někteří si kupují služby pašeráků. Ti slibují, že je za v přepočtu čtyři tisíce korun dostanou přes hranice.

Italský ministr vnitra před časem prohlásil, že Ventimiglia se nesmí stát novým Calais, k čemuž má nyní nakročeno. Odkazoval tak na zoufalou situaci v největším francouzském uprchlickém táboře, kterému se přezdívá Džungle (reportáž serveru iDNES.cz z tábora v Calais najdete zde). Z italského města proto úřady od března letošního roku odvezly nejméně dva tisíce uprchlíků.

Boj proti uprchlíkům u hranic s Francií se dotkl také aktivistů. Ti podle dočasného nařízení lokálních úřadů nesmí působit přímo ve městě. Další nařízení zakazuje všem obyvatelům, aby uprchlíkům poskytovali jídlo, vodu či přístřeší.

Běženci tak mají jen dvě možnosti, kde hledat pomoc. Za městem funguje pod dohledem policie tábor Červeného kříže. Tísní se zde asi 600 mužů. Kapacita lůžek je přitom pouhých 300. Ženy a děti žijí v kostele v centru města.

Brána do Francie

Podle vedoucího mise Lékařů bez hranic v Itálii Tommase Fabbriho je situace důkazem, že reakce evropských institucí na uprchlickou krizi je velkým selháním. „Bylo nezodpovědné uzavřít hranice. Vytvořilo to jen stresovou situaci a zhoršilo podmínky pro život lidí. Nové migrační cesty jsou navíc mnohdy ještě nebezpečnější,“ dodal.

Necitlivý přístup úřadů a policie potvrzuje i ředitel Chariti Ventimiglia Maurizio Mauro. Popisuje, jak před otevřením tábora Červeného kříže uprchlíci přicházeli po návratu z Francie potlučení. Měli odřeniny od pádů, zlomené kotníky i nohy. Podle Maura se jednalo o známky bití, uprchlíci se však mohli zranit také na útěku před policií.

„Letos nejméně polovina z lidí, kteří přišli do Itálie, chtěla odcestovat dál. Chtěli do jiných destinací, za rodinou či přáteli. Je zjevné, že ne všichni tady chtějí zůstat,“ míní Mauro a dodává, že přes město Ventimiglia podle něj jen v letošním roce prošlo na 20 000 uprchlíků.

Situace je obdobná i v dalších příhraničních oblastech Itálie. Organizace Amnesty International upozorňuje, že v poslední době roste počet nezaopatřených dětí uprchlíků, které se hromadí ve městě Como na dohled Švýcarsku. Uprchlíci zde přebývají na nádraží i v městském parku (více o situaci v Comu se dočtete zde).

V polovině srpna zde uprchlíci sepsali otevřený dopis, ve kterém apelují na úřady. Požadují otevření humanitárního koridoru, který by jim umožnil legální přechod hranic a setkání s rodinami. „Abychom se dostali do Evropy, museli jsme si zažít hrozivé věci. Museli jsme přejít pouště, hory, lesy, cesty i vězení. Nakonec jsme přeplavali Středozemní moře. Stále trpíme. Bolestí, nočními můrami, ztrátami i smutnými vzpomínkami,“ stojí v dopise.

Konec zařízení pro uprchlíky?

Napjatá zůstává i situace ve městě Ventimiglia. Uprchlíkům dochází trpělivost a jejich zoufalé pokusy o přechod hranic končí ve většině případů neúspěchem. Naposled autobusy z města odvezly desítky uprchlíků, které zadržela francouzská policie. Pro některé sen o lepším životě skončil. Bezmála 50 obyvatel Súdánu ve středu Itálie vyhostila zpět do vlasti.

Starosta Ventimiglie Enrico Ioculano varuje, že lokální uprchlické zařízení Červeného kříže má krátkodobou životnost. Vydrží maximálně do konce roku. „Uvědomte si, že ty pozemky jsou určeny pro výstavbu, a je nemyslitelné, aby na nich centrum pro uprchlíky zůstalo,“ vysvětlil.