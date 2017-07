Ukrajina začne jednat o vstupu do NATO. Kyjev slíbil rychlé reformy

13:01 , aktualizováno 13:01

Ukrajina a Severoatlantická aliance začnou vyjednávat o akčním plánu pro vstup země do NATO. Ukrajinský prezident Petro Porošenko to oznámil po jednání s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem. Kyjev se proto zavázal k reformám, které mají zemi přiblížit spojeneckým standardům do roku 2020.