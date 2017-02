Když selže politika, Donbas obsadíme silou, prohlásil velitel separatistů

„Vše, co je možné udělat pro naše krajany, bude uděláno,“ prohlásil povstalecký vůdce. „Vždy jsme hovořili o tom, že osvobození (armádou) okupovaných regionů Doněcké a Luhanské oblasti je naším společným úkolem. Říkali jsme, že je žádoucí použít politických prostředků. Jestli to (v Kyjevě) nechápou, připomínám, že to můžeme udělat i vojenskou cestou,“ řekl Zacharčenko.



Vůdce proruských radikálů vyjádřil přesvědčení, že „světoví vůdci“ se nad nároky povstalců „v nejbližších hodinách“ zamyslí. „To umožní některé věci vyřešit během čtyř hodin,“ konstatoval.

Kreml vzápětí jeho slova odsoudil, i když je prý možné je v „emocionálním ovzduší“ pochopit. „Jeho slova neodpovídají minským mírovým dohodám, ale je možné je vysvětlit emocionálním ovzduším. Emoce odpovídají napětí, které na frontě panuje v důsledku agresivních akcí ukrajinské armády,“ řekl v Moskvě novinářům kremelský mluvčí Dmitrij Peskov.

Zacharčenko v Luhansku vyzval kyjevské úřady, aby na území kontrolovaném armádou umožnily separatistům přístup na objekty infrastruktury, které jsou pro východ Donbasu životně důležité. Radikálové ukrajinskou vládu obviňují, že se snaží blokovat dodávky energií a dopravní spojení mezi Ukrajinou a „lidovými republikami“ ve snaze separatistické povstání zlomit.

Zacharčenko v pátek spolu s luhanským povstaleckým vůdcem Igorem Plotnickým vyhlásil program „humanitární pomoci“ regionům obou oblastí, které zůstaly pod správou kyjevských úřadů. Žádají prý, aby humanitárním komisařům „okupační ukrajinská armáda“ umožnila tyto regiony navštívit. „Bojujme proti těm v Kyjevě, Bruselu a Washingtonu, kteří se chtějí přiživit na válce,“ citovala Zacharčenka povstalecká agentura DAN.

Připravují se mírová jednání

Konflikt na východě Ukrajiny neutichá, navzdory mezinárodní diplomatické aktivitě na řadě úseků donbaské fronty naopak propukají nové ozbrojené střety. Ukrajinská krize má být tématem schůzky nového amerického viceprezidenta Mikea Pence s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem, která se uskuteční v sobotu v Mnichově.

Podle ruských médií se rovněž připravuje další ministerské jednání normandské skupiny, která sdružuje Německo, Francii, Ukrajinu a Rusko. Bez znatelného pokroku pokračují v běloruské metropoli Minsku rozhovory takzvané kontaktní skupiny, které zprostředkují evropští diplomaté.

Podle ukrajinských médií se v těchto dnech bojuje v oblasti frontového města Avdijivky severně od Doněcka a na jihu v okolí Mariupolu. Za posledních 24 hodin armáda ztratila tři vojáky, povstalci za poslední týden ohlásili osm mrtvých.

Generální štáb ukrajinské armády v pátek také oznámil, že ukrajinské ozbrojené síly v Donbasu od počátku konfliktu na jaře 2014 ztratily přes 2 000 vojáků. Celkový počet obětí konfliktu dosahuje hranice 10 000, zraněno bylo podle údajů OSN kolem 23 000 lidí.