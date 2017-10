Muž, který si vypátral ukradený laptop, zatím statisíce platit nemusí

Zatímco pražský městský soud loni v březnu žalobu rodiny, k níž se kradený laptop dostal, na Kuzmiaka celou odmítl, Vrchní soud v Praze část tohoto verdiktu zrušil. Odvolací senát se ztotožnil s odmítnutím statisícové satisfakce, ale nesouhlasil s tím, jak se soud prvního stupně vypořádal s požadavkem omluvy. Majitele notebooku kvůli zveřejnění fotek žalují členové rodiny, kteří jej koupili z druhé ruky.

Předsedkyně senátu Milena Opatrná vzala v potaz, že se rodina už domáhá náhrady za újmu na zdraví v jiné žalobě u Obvodního soudu pro Prahu 1 (více o tomto sporu), v níž požaduje 446 tisíc. „Obě žaloby vycházejí ze zcela identických skutkových tvrzení, pouze se liší odstavci právního ohodnocení a závěr je již opět zcela totožný,“ uvedla.

„Pokud je ze stejného důvodu žalovaná ochrana osobnosti, musí tam existovat něco, co se označuje jako takzvaný převis. Něco, na co ztížení společenského uplatnění nepamatuje a nemůže pamatovat. Nic takového ale tvrzeno nebylo,“ vysvětlila Opatrná s tím, že finanční odškodnění bylo zamítnuto správně.

Avšak co se týče omluvy, vrchní soud se přiklonil k argumentaci žalobců. Opatrná kritizovala postup soudu prvního stupně, který omluvu v podobě, jak ji požadovala rodina, odmítl jako nevhodnou vzhledem k tomu, co se odehrálo. „Pokud soud nepokládal tu omluvu, kterou žalobci požadovali, za přiléhavou, měl žalobce vyzvat, aby ji upravili,“ řekla soudkyně. Podle ní se také městský soud plně nezabýval, do jaké míry Kuzmiak postupoval protiprávně.

Přesto, že se část žaloby vrací k první instanci, byl advokát Lukáše Kuzmiaka, který nyní žije v USA, spokojený. „Jsme samozřejmě rádi, že zamítnutí stěžejního nároku žalobců, tedy odškodnění, bylo potvrzeno,“ sdělil po jednání právník Jiří Wytrzens. Jestli by Kuzmiak na omluvu rodině přistoupil, nechtěl spekulovat.

„Klient je principiálně přesvědčen, že si pomohl ke svému právu. On určitým způsobem vyhledal notebook, on byl ten, kdo zabránil tomu, aby někomu prošla loupež, a nepovažuje se za někoho, kdo by se choval protiprávně. Je tu rozpor mezi výkonem vlastnického práva a ochranou osobnosti a my jsme přesvědčeni, že klient vykonával svá práva,“ řekl advokát Wytrzens s tím, že Kuzmiak rodině, která laptop koupila, ublížit nechtěl.

Pomohl si okradený až moc?

Naopak protistrana před soudem argumentovala, že Kuzmiak zveřejněním fotek překročil definici svépomoci. „Přiměřené by bylo, kdyby žalovaný předal informace policii, nikoli zveřejňoval podobizny žalobců v intimních situacích,“ tvrdil právní zástupce rodiny Ondřej Bultas. Podle Wytrzense ale Kuzmiak své poznatky policii předával, její přístup jej však frustroval.

Policie mu podle advokáta řekla, že informace od něj ani nehodlá použít, protože neumí s takovými digitálními stopami pracovat. Na svůj blog v angličtině, určený původně pro přátele z IT prostředí, se prý vypisoval z frustrace. Později se však případ dostal do médií.



„Až následně, když se to zmedializovalo, tak toho využil pro to, aby notebook našel,“ vysvětlil Kuzmiakův zástupce. Nároky žalobců by podle něj měly směřovat vůči médiím, která celý příběh prý vyprávěla zkresleně a blog zneužila.

Pro Kuzmiaka, profesí IT specialistu, začala celá anabáze 27. června 2011. Tehdy mu vyloupili byt v Praze a spolu s dalšími věcmi přišel i o notebook. Krádež nahlásil na policii a pro vystopování notebooku se snažil udělat co nejvíc.

Jako „ajťák“, který má své elektronické přístroje vzájemně propojené, brzy zjistil, že notebook se pod jeho profilem přihlašuje do sítě v Příbrami. Tuto informaci sdělil policii a do notebooku na dálku nainstaloval software s názvem Hidden, který dokáže pořídit screenshot obrazovky a přes webovou kameru vyfotit i to, co se právě děje před ním.

Kuzmiak tak získal snímek člověka, který s jeho notebookem pracoval. Potom se notebook odmlčel. Až zhruba 14 dnů po krádeži se zařízení hlásilo do sítě z Prahy 8. O tom opět informoval policii, která s tím však podle něj nic dělat nechtěla.



Ke svým zápiskům na blogu, kam měli přístup jen pozvaní, přidával fotky lidí, kteří přístroj používají. Údajně i s páskami přes oči. Sám Kuzmiak je označoval jako „farmářku“ a „honiče“ podle toho, co na notebooku sledovali. Pod jejich snímky se pak objevovaly hanlivé poznámky.

Dotyční se následně v médiích poznali a laptop odnesli na policii. Jelikož se cítili svými fotografiemi s popisky, které kolovaly po internetu, poškozeni, podali na Kuzmiaka žaloby. Za jeho vyloupený byt z roku 2011 nebyl nikdo potrestán, policie případ odložila (více o případu).