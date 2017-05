Vláda přidá miliardy na vědu, učitelům se po prázdninách zvýší platy

O zvýšení rozpočtu pro vědu a výzkum na 36,2 miliardy informoval na Twitteru mluvčí vlády Martin Ayrer. Materiál počítá i se zvýšením střednědobých výhledů do roku 2020. Více peněz by mělo jít zejména do aplikovaného výzkumu.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek, který návrh vládě předkládal, již dříve avizoval, že peníze navíc by měly posílit mimo jiné rozpočet Akademie věd a vysokých škol. Stát se podle něj musí připravit na to, že po roce 2024 nebude mít Česko tolik peněz na vědu a výzkum z evropských fondů jako nyní.

Rozpočet Evropské unie po roce 2020 počítá se zkrácením peněz na výzkum až o 30 procent, což podle Bělobrádka bude znamenat osm až deset miliard korun. Výdaje veřejných rozpočtů na vědu a výzkum by se tak mohly snížit z letošního jednoho procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 0,6 procenta HDP po roce 2023.

Peníze z rozpočtu by v dalších letech měly podpořit zejména spolupráci vědců s podnikatelským prostředím, a tím i konkurenceschopnost ČR. Bělobrádek často zdůrazňuje, že financování vědy a výzkumu nemůže zůstat jen na veřejných zdrojích, ale musí do něj jít větší podíl peněz z privátního sektoru. Materiál, který by měl řešit dlouhodobé strategické financování vědy a výzkumu do roku 2024, chce předložit vládě do září.

Podle údajů Českého statistického úřadu celkové výdaje na výzkum a vývoj v posledních letech rostou, v roce 2015 dosáhly 88,7 miliardy. Více než polovinu do výzkumu investovaly podniky, zhruba třetina šla ze státního rozpočtu a zbývající část z peněz Evropské unie.

Zkušenější učitelé dostanou příplatek tři tisíce

O zvýšení platů učitelů informovala ministryně školství Kateřina Valachová. „Pro naše děti chci ty nejlepší učitelky a učitele. Právě jsem prosadila na vládě 404 milionů korun na lepší podmínky pro pedagogy od 1. září 2017,“ uvedla ministryně na Twitteru.



Kariérní řád počítá s tím, že každý začínající učitel bude muset od letošního září absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Ministerstvo školství odhaduje, že na školách zpočátku bude asi 3 000 začínajících učitelů. Zařadí se mezi ně i pedagogové, kteří mají méně než dva roky praxe učení.



Pedagogové s více než dvouletou praxí budou automaticky takzvanými uvádějícími učiteli. Ti by měli pomáhat začínajícím učitelům za příplatek 3 000 korun měsíčně. Pokud bude mít uvádějící učitel snížen svůj rozsah přímé pedagogické činnosti, dostane příplatek 1 500 korun.

Školy budou mít povinnost zajistit začínajícímu učiteli podporu, na které se budou podílet i její další zaměstnanci a odborníci z praxe. Za jednoho začínajícího učitele budou tak muset školy každý rok zaplatit přibližně 15 750 korun navíc, vypočítalo ministerstvo.

Nový systém by měl umožnit snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti jak uvádějícím pedagogům, tak i výchovným poradcům a metodikům prevence. Tito učitelé by se měli mít možnost více věnovat svým začínajícím kolegům nebo například konzultacím a kontrolní činnosti, na kterou teď podle odborníků nemají dost času.

Polepší si i třídní učitelé

Nedávné změny ve školském zákoně předpokládají větší zapojení výchovných poradců při začleňování sociálně znevýhodněných dětí do společného vzdělávání. Systém pro ně počítá se specializačním příplatkem 1 000 až 2 000 korun. Snížení úvazků přímé pedagogické činnosti metodikům prevence doporučila ministerstvu Česká školní inspekce. Jejich pedagogickou práci v hodinách by měli zastat jiní učitelé.

Sněmovna při schvalování se souhlasem Valachové stanovila také příplatky pro třídní učitele, a to na 1 000 až 1 500 korun měsíčně. Nyní se podle Valachové pohybují jen kolem 400 korun hrubého, vláda navrhovala příplatek od 500 do 2 000 korun měsíčně podle typu školy.

Učitelé třetího stupně budou mít ze zákona třítisícový příplatek za to, že budou zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Atestace pro třetí stupeň mají být ale spuštěny až v roce 2021.

Valachová se rozhodla podat demisi kvůli dotační kauze ve sportu. Návrh na její odvolání k 31. květnu předá premiér Bohuslav Sobotka Hradu. Ministryně chce kariérní řád ještě obhájit v horní komoře.