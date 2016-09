Žena se ubodala sama, potvrdilo vyšetřování. Matka se závěry nesouhlasí

Již podruhé dospěli vyšetřovatelé k závěru, že třiadvacetiletá Aneta R. si v září 2014 přivodila toxickou psychózu požitím omamných látek, načež si kuchyňským nožem zasadila třináct bodných a řezných ran. Třikrát se při tom zasáhla do srdce a jednou do plíce. Zraněním na místě podlehla.

Pražská kriminální policie vyhodnotila úmrtí jako sebevraždu a po osmi měsících případ podle Aktuálně.cz znovu odložila. „Úmrtí bylo řádně prošetřeno a nebyly zjištěny konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly cizímu zavinění,“ napsal podle serveru v usnesení vrchní komisař Petr Vácha.

Matka zesnulé se však s výsledkem případu plného nejasností smířit nehodlá. „Nesouhlasím s usnesením o odložení případu, policie nebyla schopna vyvrátit žádný z rozporů a budu žádat dozorování vrchního zastupitelství,“ uvedla k aktuálnímu rozhodnutí policie pro server Expres.cz matka Anety.

Právě vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová nechala už jednou případ kvůli procesním vadám obnovit. Komentář Bradáčové ke druhému odložení případu redakce iDNES.cz shání.

Matka oběti žádá další vyšetřování

Aneta zemřela v Letňanech za přítomnosti kamarádky Kateřiny a jejího přítele Ahmada, do jehož bytu se skupina nad ránem vrátila po návštěvě baru. Podle jeho výpovědi se žena chovala divně už na večírku. „Až v bytě mi Aneta řekla, že ji chtěl někdo z baru zabít. Byla úplně paranoidní, a když jsem se jí ptal, kdo nás ohrožuje, tak ukazovala a jmenovala postupně různé lidi, co tam byli a kteří s námi neměli nic společného,“ uvedl Ahmad pro Expres.cz.

Ahmad, svědek události a tehdejší majitel bytu, v němž Aneta zemřela

Všichni tři si ještě chvíli povídali v kuchyni, načež se Kateřina s přítelem rozhodli jít spát a Aneta zůstala v místnosti sama.

„Když jsem se pak šel v noci napít do kuchyně, asi půl minuty poté, co jsme ji s Kateřinou opustili, uviděl jsem Anetu, jak do sebe jakoby bodala,“ popsal událost Ahmad. S přítelkyní ženě přivolali sanitku, ale Aneta těžkým zraněním na místě podlehla.

Jenže Anetina matka jeho popisu události nevěří a vysvětlení policistů stále nepovažuje za dostačující. Rozporuje například poznatek kriminalistů, že si žena dokázala zasadit tolik hlubokých ran nožem v důsledku požití kombinace alkoholu a kokainu. „Množství kokainu bylo tak nízké, že policie nemůže dokázat, že si v inkriminovaný čas vzala drogu,“ uvedla pro Expres.cz s tím, že alkohol nebyl v krvi vůbec zjištěn.

Nesouhlasí ani s údajným motivem sebevraždy, k níž měl mladou ženu dohnat rozchod s přítelem. Ten při výpovědi uvedl, že se nerozešli. Nevysvětlené dosud zůstává také zmizení srdce oběti, které odhalila opakovaná pitva.