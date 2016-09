Turci ruší zimní čas. Ekonomický hazard a další islamizace, burcují kritici

„Zrušil jsem rozdíl mezi zimním a letním časem. Už v tom nebude zmatek. Hodiny zůstanou stejné v zimě i v létě. Změníte se vy, ne hodiny,“ oznámil guvernérům tureckých provincií 7. září podle britského listu Guardian turecký premiér Benali Yildirim.

Naznačil, že budou Turci muset lehce upravit svůj životní styl. Do práce a do školy budou chodit za tmy, zato večer si užijí déle světlo. Změna začne platit v noci na neděli 30. října, kdy by si všichni obvykle přetočili hodinky ze čtyř ráno zpět na tři hodiny podobně jako Evropané, Izraelci nebo třeba Mexičané. Letos to však neudělají a letní čas tak poběží dál.



Změna i na Kypru Ke kontinentálnímu Turecku se co se týče času připojí i severní Kypr a malý středomořský ostrov tak kromě ostnatých drátů mezi tureckou a řeckou částí protne i hranice dvou časových pásem. Jak to poznamená připravované usmíření Kypřanů a plány na sjednocení obou částí, se teprve ukáže.



Revoluční vládní dekret prosadil ministr energetiky a zeť prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Berat Albayrak. Říká, že hodina „navíc“ přinese významné celoroční úspory.



O totéž se přitom už před třemi lety podle blízkovýchodního serveru al-Monitor pokoušel Albayrakův předchůdce ve funkci Taner Yildiz. Návrh však tehdy vláda odmítla s tím, že by způsobil problémy na akciových trzích a zkomplikoval by světový obchod i vývoz do Evropy.

Nyní to, zdá se, nevadí. Turecko se posune do východnějšího časového pásma a rozdíl mezi tureckým a evropským časem se zvedne o hodinu - Češi proto budou muset počítat s tím, že v Istanbulu či Antalyi mají o dvě hodiny více, Britové coby „majitelé“ greenwichského času (GMT) si pak budou muset přičíst tři hodiny.

Zatímco londýnští obchodníci tedy budou v devět ráno začínat další den, Turci budou mít pauzu na oběd, a k obvyklým finančním transakcím mezi Londýnem a Istanbulem už nejspíš po půl čtvrté odpoledne britského času nebude docházet. Turecké instituce, které spolupracují s evropskými, budou muset protáhnout pracovní dobu anebo svým zaměstnancům naordinovat přesčasy.

Turecko bude ve stejném časovém pásmu jako Saúdská Arábie

Vláda tvrdí, že s letním časem ušetří až půl miliardy dolarů ročně. Byznysmeni to ovšem vidí jinak a upozorňují, že turecká ekonomika plánovaným krokem naopak o miliardy dolarů přijde.

„Země Evropské unie jsou životně důležité pro oděvní průmysl. V minulém roce jsme vývozem do Německa získali 3,2 miliardy dolarů, v Anglii to bylo 2,2 miliardy a ve Španělsku 1,7 miliardy dolarů. Když sečteme všechny státy EU, je v otázce 13 miliard dolarů. V současnosti nás od Španělska, Francie a Německa dělí jedna hodina, od Anglie dvě. S tímto úsporným opatřením se však nůžky mezi námi ještě více rozevřou a ztratíme spoustu času,“ popisuje prezident Asociace tureckých vývozců konfekce (IHKIB) Hikmet Tanriverdi.



„Například lidé, kteří do Turecka ráno na otočku přiletí z Británie, budou mít jen tři hodiny, než se budou muset zase vrátit, aniž by kvůli časovému rozdílu stihli udělat alespoň nějaký kus práce,“ pokračuje Tanriverdi. Albayrak to však odmítá s tím, že se případné překážky podaří rychle eliminovat.



Tanriverdi navíc varuje, že přechod na trvalý letní čas negativně poznamená image Turecka, které se dlouhá léta snaží (či snažilo) dostat do Evropské unie. „S časem GMT +3 bude Turecko působit jako země Blízkého východu, spadne do kategorie arabských států. Už nebude považováno za evropskou zemi. Myslím, že přicházet s takovým rozhodnutím ve chvíli, kdy se snažíme napravit vnímání Turecka ve světě, nám příliš neprospěje.“



Čekání na fotbal Kromě podnikatelů (ne)změna času nepotěší ani sportovní fanoušky. Jak vysvětluje list Hürriyet, na evropské zápasy budou muset čekat pozdě do noci a ze sportbarů se budou vracet hluboko po půlnoci.

Podle al-Monitoru nyní UEFA zvažuje, že by turecké týmy začínaly hrát dříve. Jenže to fandové v Turecku teprve pojedou z práce.

Kritici za rozhodnutím vidí také náboženský motiv a další znak postupující islamizace země. Turecko se podle nich zase o kousek více vzdálí Evropě a přikloní k sousedním islámským zemím. Přidáním jedné hodiny se totiž dostane do stejného časového pásma jako Saúdská Arábie, Katar, Bahrajn nebo Jemen. Skončí spory mezi imámy a čas modliteb bude po celý rok společný pro muslimy v Ankaře, Mekce i Medíně.

I na Západě se ale najdou tací, kteří rozhodnutí turecké vlády vítají. „Určitě udělali správnou věc. Byli bychom šťastní, kdyby se to zavedlo i ve Velké Británii,“ uvedl podle CNN Tom Mullarkey, ředitel britské Královské společnosti pro prevenci nehod (RoSPA), která dlouhodobě bojuje za „delší“ dny a tvrdí, že potemnělé večery mohou za smrt a zranění na silnicích.