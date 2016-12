Seberou vás a hodí do díry, popsala turecká spisovatelka Erdoganovo vězení

„Ještě si to neuvědomuji, jsem v šoku,“ řekla Erdoğanová novinářům krátce po svém propuštění. „Prostě vás vezmou a hodí do díry. Je to velmi těžké, jako kdybych byla pořád uvnitř,“ dodala v slzách.

Oblíbená spisovatelka, jejíž romány byly přeloženy do několika jazyků, strávila ve vazbě 132 dnů. Erdoğanová (shoda se jménem tureckého prezidenta je čistě náhodná) čelí obvinění z podpory terorismu za to, že jako sloupkařka a poradkyně působila v prokurdském deníku Özgür Gündem, který soud v srpnu zakázal kvůli údajné propagandě ve prospěch PKK. Policisté tehdy zadrželi a vyslýchali celou redakci listu, většinu novinářů pak ale propustili.

Kromě Erdoğanové se ve čtvrtek dočkala propuštění také mezinárodně uznávaná lingvistka a překladatelka Necmiye Alpayová, která ve vazbě strávila 120 dní. Také Alpayová s deníkem spolupracovala, píše The Guardian.

Osud obou žen však zůstává nejistý. Na 2. ledna je naplánováno soudní řízení, kde se budou zodpovídat ze své údajné podpory teroristů. V případě prokázání viny jim hrozí až doživotní vězení. I po propuštění jsou ženy pod dohledem úřadů a nesmějí opustit Turecko.

„Jsou stíhány za texty a myšlenky, které podle tureckého práva nejsou v žádném případě trestné,“ reagoval poslanec opoziční Republikánské lidové strany (CHP) Barış Yarkadaş.

Stovky zatčených novinářů a zakázaných médií

Sedmdesátiletá Alpayová i devětačtyřicetiletá Erdoğanová trvají na tom, že jsou nevinné. „Budu se bránit tak, jako kdyby zákony stále existovaly. Jsem spisovatelka a smyslem mého bytí je vyprávět příběh,“ prohlásila Erdoğanová.

Neziskové organizace dlouhodobě kritizují stále se zhoršující situaci pro novináře působící v Turecku. Podle Platformy pro nezávislou žurnalistiku bylo v zemi v posledních měsících zatčeno téměř 120 novinářů, 80 z nich během vyšetřování červencového pokusu o puč. Turecká vláda také zavřela více než stovku médií či vydavatelství.

Zatím posledním zadrženým novinářem je Ahmet Şik z opozičního deníku Cumhuriyet, který byl podle al-Džazíry zatčen kvůli podezření z teroristické propagandy. Investigativní reportér Şik už ve vězení strávil dvanáct měsíců v letech 2011 a 2012, v roce 2014 obdržel cenu UNESCO za nezávislou novinařinu.