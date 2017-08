Turci zatkli francouzského novináře, našli u něj fotky Kurdů z YPG

O Loupově zatčení píše například francouzský list Le Figaro. Novinář měl u sebe v době zadržení kromě fotografií také video nazvané „Seznam rozdělených zbraní“, uvedla agentura Reuters s odkazem na tureckou agenturu Anadolu. Bureau měl mít u sebe také reportáž o Kurdistánu, kterou vytvořil v roce 2013.

Bureau byl zatčen poblíž hraničního přechodu Habur, asi 20 kilometrů od Sýrie. Nacházel se v oblasti kontrolované kurdskými milicemi YPG, které Ankara považuje za teroristy. Na svém Twitteru se nezávislý novinář prezentuje jako student žurnalistiky, v minulosti však spolupracoval například s televizní stanicí TV5 Monde, pokrýval působení Talibanu v Pákistánu či egyptskou revoluci v letech 2011 a 2012.

Bureau byl podle RSF po soudním slyšení v úterý umístěn do státní věznice, podrobnosti o jeho vazbě nejsou známy. Francouzské úřady se mu nyní podle médií snaží poskytnou konzulární ochranu. Dva francouzští novináři zadržení v Turecku během posledního roku byli drženi ve speciálních zařízeních pro cizince.

Zatčený novinář Loup Bureau:

Francouzské mediální odbory za podpory Evropské federace novinářů (FEJ) a Mezinárodní federace novinářů (FIJ) ve čtvrtek společným prohlášením požadovaly okamžité propuštění svého kolegy a připomenuly při tom nedávný případ fotografa Mathiase Depardona. Ten strávil na jaře měsíc v turecké vazbě po zatčení ve stejném regionu.

„Je zřejmé, že turečtí lídři v čele s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem nenávidí zvědavé zahraniční novináře a neváhají je zatknout, a budovat tak zeď mlčení kolem reality Turecka, které je největším světovým vězením pro novináře se 160 našimi bratry za mřížemi,“ uvedla francouzská novinářská sdružení.

Server Turkey Purge, který sbírá data několika novinářských a lidskoprávních organizací, uvádí, že v Turecku bylo od minulého července zatčeno 274 novinářů a zrušena činnost 149 mediálních titulů. Reportéři bez hranic řadí Turecko mezi země z nejmenší svobodou tisku na celém světě, je na 155. místě ze 180.

Případ Loupa Bureaua se podobá kauze dvou v Turecku zatčených Čechů. Markéta Všelichová a Miroslav Farkas byli ve středu v Turecku nepravomocně odsouzeni na šest let a tři měsíce vězení za spolupráci s bojovníky milic syrských Kurdů YPG (psali jsme zde). Oba Češi odmítají, že by byli členy milic, a tvrdí, že do Sýrie jeli budovat polní nemocnici.