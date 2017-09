Turecká miss přirovnala krev obětí puče k menstruaci, přišla o korunku

„Dostala jsem menstruaci ráno 15. července na den mučedníků. Připomínám si ten den krvácením, které představuje prolitou krev mučedníků,“ napsala podle agentury AP v době červencového prvního výročí neúspěšného puče na Twitteru studentka Itir Esenová, která se ve čtvrtek stala vítězkou miss.

Mučedníky nazývá prezident Erdogan více než dvě stovky lidí, kteří zemřeli ve snaze zabránit puči. Na letošní první výročí uspořádaly úřady na jejich počest pietní akce.



Krátce poté, co Esenová obdržela vítěznou korunku a otevřela se před ní možnost účasti na zahraničních soutěžích, dozvěděli se organizátoři z neznámého zdroje o zmíněném tweetu. Mladá žena sice popřela, že by slova napsala právě ona, avšak titul miss jí to nezachránilo a organizátoři jej přidělili druhé dívce v pořadí.

Nejde o první případ, kdy má turecká miss problémy kvůli nesouhlasu s oficiální tureckou politikou. Loni vyměřil soud čtrnáctiměsíční podmíněný trest vítězce z roku 2006 Merve Buyuksaracové za satirickou báseň o Erdoganovi, kterou zveřejnila na sociálních sítích (více čtěte zde).

Během zátahů proti lidem údajně sympatizujícím s pučisty zadržely turecké úřady na 50 tisíc lidí. O zaměstnání přišlo přes 150 tisíc policistů, soudců, učitelů a dalších státních zaměstnanců.