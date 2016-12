Erdoganovi bych čaj neuvařil, řekl turecký kavárník. Hrozí mu čtyři roky

„Tomu muži (Erdoganovi) bych nenaservíroval ani šálek čaje,“ měl říci Senol Buran policistům, kteří ho 24. prosince zastavili při cestě do práce během bezpečnostních opatření, která se odehrávala při příležitosti jednoho z prezidentových proslovů, píše BBC.

Jeden z policistů řekl, že Buran pro označení Erdogana použil hanlivý výraz, píše The Guardian. Turecký soudce za to Burana následně poslal do vazby, kde vyčká až do soudního procesu. Za urážku prezidenta mu hrozí až čtyři roky vězení. Podle svého právníka Buran odmítá, že by se mělo jednat o urážku.

V minulých měsících bylo deset zaměstnanců deníku Cumhuriyet zatčeno kvůli podezření z podpory kurdských ozbrojenců a „protirežimního“ klerika Fethullaha Gülena žijícího v USA, kterého Erdogan považuje za hlavního strůjce červencového pokusu o puč (více o zatýkání zaměstnanců deníku zde).

Deník Cumhuriyet je v současnosti jeden z mála, který se stále drží protierdoganovské rétoriky. Šéfeditor deníku Can Dundar například musel prchnout do Německa, aby se vyhnul vězení.

Turecko proti kritikům vládnoucího režimu postupuje tvrdě od červencového pokusu o puč. Kritici Erdogana obviňují z porušování svobody slova. Více než sto tisíc Turků přišlo po pokusu o převrat v zemi o práci nebo bylo suspendováno.