Turci otevřeli novou válečnou frontu v Sýrii. Hranici projely další tanky

17:33 , aktualizováno 17:33

Turecká armáda podnikla další vpád do pohraničních oblastí na severu Sýrie. Oznámila to agentura Reuters s tím, že nynější útok se odehrává v oblasti syrské obce Ar-Raj. Turecká agentura Dogan informovala o palbě tureckých houfnic na pozice radikální organizace Islámský stát (IS). Spojené státy mezitím ohlásily, že poprvé použily proti IS raketový systém nově umístěný na turecké hranici.