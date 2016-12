Polovina mladých Tunisanů zvažuje emigraci, ukázala anketa mezi chudými

„Zvyšující se počet těch, kteří uvažují o emigraci, svědčí o zhoršení životních podmínek, teroristických hrozbách a neschopnosti státu špatnou situaci řešit,“ tvrdí organizace. Mezi mladými Tunisany je asi 24 procent nezaměstnaných. Mnozí z nich se v poslední době snaží dostat přes Středozemní moře do Itálie.

Tunisko zažilo v roce 2011 revoluci a stalo se jedinou arabskou zemí, které tehdejší takzvané arabské jaro přineslo demokracii. Nenaplnily se ale zatím naděje, že se zlepší ekonomické a sociální podmínky obyvatel, jejichž počet se v posledních desetiletích prudce zvýšil. „V zemi panuje zasmušilost,“ zhodnotila situaci agentura AFP.

V roce 1960 mělo Tunisko 4,2 milionu obyvatel, nyní zhruba 11 milionů. Průměrný věk Tunisanů je 26 let. Tunisané tradičně směřují do Evropy, především do Francie, která do roku 1956 tuto arabskou zemi, srovnatelnou počtem obyvatel s Českem, kolonizovala.

Mnoho mladých Tunisanů se kvůli bezútěšné hospodářské situaci v zemi přidalo k radikálům v Sýrii a v Iráku. Podle amerických tajných služeb jich za teroristické organizace Islámský stát nebo al-Káida bojuje šest až sedm tisíc. Za baštu islamistů v Tunisku je považována chudá provincie Kajruván.

Tuniský přistěhovalec byl pravděpodobným autorem nedávného atentátu na vánočním trhu v Berlíně, při němž zahynulo dvanáct lidí včetně jedné Češky a ke kterému se přihlásil Islámský stát. Tuniského původu byl i pachatel červencového útoku v Nice, kde zahynulo 86 lidí.