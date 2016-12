Rusové vylovili druhý zapisovač z Tu-154, spekulují o vztlakových klapkách

O poruše vztlakových klapek jako možné příčině tragédie letadla s Alexandrovci informoval už v úterý ruský portál Life.ru, který je znám svými dobrými vztahy s ruskými bezpečnostními úřady. „Veliteli, padáme,“ citoval Life.ru výkřik jednoho z pilotů. Ten krátce předtím ohlásil problém se vztlakovými klapkami.

Nyní se stejnou informací přišel i deník Kommersant. Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním černá skříňka zaregistrovala selhání vztlakových klapek, tedy pohyblivého mechanismu na křídlech letounů, který zajišťuje zvýšení vztlaku tak, aby při startu mohl stroj letět při nižší rychlosti.

Piloti pak možná nezvládli manévr a nedodrželi povolený úhel stoupání stroje. Ve snaze kompenzovat ztrátu výšky údajně prudce zvedli čumák letadla, čímž podle zdroje Kommersantu „situaci dovedli do kritického bodu“. Letečtí experti oslovení listem uvedli, že porucha vztlakových klapek je nepříjemná věc, piloti jsou však na ni trénováni a neměla by vést ke katastrofě.

O potížích s klapkami informovala také agentura Interfax, podle které zařízení nepracovalo synchronně, což vedlo ke ztrátě rychlosti a poklesu vztlaku pod křídlem. Interfax rovněž uvedl, že předběžná analýza letového záznamníku ukazuje na chybu pilota.

V úterý ruská média zveřejnila svědectví člena pobřežní stráže, který letadlo viděl padat. Podle jeho slov tupolev před pádem letěl s nepřirozeně zvednutým předkem, takže připomínal motocykl jedoucí po zadním kole. Stroj po vzletu zřejmě nenabral potřebnou výšku a začal se přibližovat k mořské hladině, jako kdyby na ni chtěl přistát. Nakloněné letadlo se nejdříve dotklo hladiny ocasem, který se při dopadu ulomil.

Moře vydalo patnáct těl

Vyšetřovatelé nyní podle Kommersantu prošetřují i další možné verze nehody. Mezi ně patří i teroristický útok, vychýlení těžiště stroje při vzletu či střet s hejnem racků. Analýza černé skřínky, zaznamenávající letová data a práci palubních systémů, zúžila seznam možných příčin tragédie. Ministerstvo obrany, kterému stroj patřil, však zdůrazňuje, že příčiny nehody definitivně určí až zpráva vládní vyšetřovací komise.

Po troskách a obětech katastrofy pátrají desítky plavidel a potápěčů, do akce se zapojily bezpilotní letouny i vrtolety. Pátrací týmy dosud z moře vylovily patnáct těl. Podle agentury Interfax odborníci odebrali vzorky DNA sto pěti příbuzným obětí, aby podle nich identifikovali mrtvé.

Dopravní letoun ruského ministerstva obrany spadl do Černého moře poblíž města Soči v neděli 25. prosince časně ráno. Při neštěstí zahynulo všech dvaadevadesát cestujících včetně většiny členů věhlasného sboru Alexandrovců, kteří mířili do Sýrie na vystoupení pro ruské vojáky.

Konkurs do armádního uměleckého souboru začne po Novém Roce. „Co se obsazení týče, zahájíme po Novém roce konkurs do sboru a do orchestru. Tak se to vždy dělalo, vybírali se ti nejlepší, a tak to také bude,“ prohlásil ministr obrany Sergej Šojgu. Zároveň poděkoval podnikům, které poskytly pomoc a umožňují ministerstvu obnovit materiální vybavení souboru.

Šojgu řekl, že jeho úřad je v kontaktu s rodinami obětí a že podpoří ty, které budou potřebovat další pomoc. „Jde o manželky, o děti, o bydlení,“ řekl Šojgu.

První černou skříňku vylovili Rusové v úterý: