Trump: Merkelová je neuvěřitelně inspirující vůdkyně, summit zvládá skvěle

„Chtěl bych poděkovat kancléřce Merkelové za to, co zde udělala. Je to skutečně neuvěřitelné, jak se věci zvládají. Nic (přitom) není jednoduché,“ uvedl Trump. Poukázal na rozsáhlé protesty v ulicích, které podle něj ale summit prakticky nenarušily. „Byla jste skvělá a odvedla jste fantastickou práci,“ uvedl na adresu německé kancléřky.



Americký prezident ve vztahu k Merkelové v minulosti střídal okamžiky velkého ocenění s tvrdou kritikou. Nemilosrdně kritizoval třeba uprchlickou politiku šéfky spolkové vlády nebo vysoce kladnou bilanci německého zahraničního obchodu.

V sobotu však Merkelovou jen chválil. „Mnohokrát děkuji, paní kancléřko. Vaše schopnost vést je naprosto neuvěřitelná a velmi inspirující,“ řekl také na setkání uspořádaném na podporu podnikání žen.



Snídaně Merkelová - Putin - Macron trvala jen 30 minut

Na summitu v sobotu od rána pokračovaly schůzky světových státníků. Lídři Německa, Ruska a Francie se na okraj summitu sešli ke společné snídani. Merkelová, Vladimir Putin a francouzský prezident Emmanuel Macron se na setkání shodli na důležitosti zavedení příměří na východní Ukrajině, jak s ním počítají takzvané minské dohody.

Žádný průlom se ale od jejich diskuse nečekal, čemuž podle německých médií odpovídá i to, že trvala jen asi 30 minut. Naproti tomu Putinova páteční schůzka s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se z původně plánovaných zhruba 35 minut protáhla na dvě a čtvrt hodiny.

Také Putin va sobotu pokračoval ve schůzkách na okraj summitu, když jednal s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Čekalo se, že budou diskutovat hlavně o situaci v Sýrii.



Německo, Rusko a Francie jsou spolu s Ukrajinou součástí takzvaného normandského formátu, který je jednou z klíčových platforem pro politické řešení ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny. Ani jeho snahy ale zatím nevedly k zásadnímu pokroku při naplňování minských dohod, které počítají s příměřím.

