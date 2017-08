Trump sledoval zatmění slunce bez ochranných brýlí, lidé se mu smějí

VIDEO: WHY WOULD #DONALDTRUMP DO THIS TO OUR #ECLIPSE2017?!??! https://t.co/SjaVhmMGKq Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

WHY WOULD #DONALDTRUMP DO THIS TO OUR #ECLIPSE2017?!??! https://t.co/SjaVhmMGKq