Trump slíbil skautům apolitický projev, pak kritizoval média i Obamacare

Trump změnil směr svého vystoupení plynule zmínkou o velikosti davu, který se přišel na jeho řeč podívat. Odkazoval na kontroverzi okolo jeho lednového inauguračního projevu. Média tehdy tvrdila, že dav přihlížejících byl výrazně menší než při inauguraci Baracka Obamy. Trumpova administrativa to však odmítla (více o sporu zde).

„Že je tu ale spousta lidí. Novináři budou tvrdit, že je vás tak 200, ale vypadá to na 45 tisíc lidí. V tisku se pak ale dočtete, že prezident Trump hovořil před malým davem skautů. Lživá média, lživé zprávy,“ prohlásil Trump. Následně přihlížející ubezpečil, že o politice mluvit nehodlá. Svůj slib však už po pár minutách porušil.

Skauti podle něj zcela jistě věří v heslo „America first“ (Amerika na prvním místě), které Trump poprvé použil právě při inauguračním projevu a rád ho opakuje i při aktuálních veřejných vystoupeních. Řeč přišla také na téma reformy zdravotního systému Obamacare, o jehož zrušení bude v úterý debatovat Kongres, píše The Guardian. „Je tady se mnou i ministr zdravotnictví Tim Price. Doufám, že se mu podaří sehnat hlasy, které zruší tuto věc jménem Obamacare. Ta nám totiž, vespolek, velmi ubližuje,“ sdělil. Následně pobaveně dodal, že pokud Price hlasy nesežene, dostane vyhazov.

Podívejte se na video z projevu Donalda Trumpa

